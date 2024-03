“Aunque soy joven lo que me propongo lo logro”: Mariana Rodríguez presenta solicitud de registro por Monterrey

Tras entregar la solicitud de registro para la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez adelantó que, de ganar las elecciones, sería la mujer más joven en gobernar la capital de Nuevo León.

Este miércoles, en medio de gritos, batucada y cobijada por miembros de Movimiento Ciudadano, Rodríguez realizó el trámite que tendrá que ser analizado por el Consejo del partido y posteriormente habrá de registrarse ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ieepc).

Rodríguez llegó a las 12:05, con su hija Mariel en brazos mientras era apoyada por Paola Longoria, candidata a diputada federal; Eugenio Montiel Amoroso, aspirante a legislador local y por Héctor García, quien buscará la alcaldía de Guadalupe.

Junto a Rodríguez llegaron Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera, dupla que busca el Senado.

“Soy Mariana Rodríguez y tengo 28 años... 28 años pueden parecer pocos, pero me ha tocado vivir, aprender y estar en puestos en donde he demostrado que aunque soy joven, lo que me propongo lo logro... en donde he demostrado que no me conformo con lo que está sino que siempre busco cómo mejorar mi entorno”, expresó al principio de su discurso.