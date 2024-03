“Con nosotros no”, Partido Verde no quiere a “El Bronco” en sus filas

Luego de que se dijo que el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón estaría en la lista de diputados plurinominales del Verde, el dirigente estatal del PVEM, descartó que “El Bronco” vaya a estar en la boleta electoral por ese partido.

“Se ha manejado mucho en medios, hay muchos chismes, no nada más del exgobernador, yo creo que de muchos personajes, pero no, ¿eh?, con nosotros no va a participar”, aseguró Edgar Salvatierra, dirigente estatal del Verde.

El partido, dijo, se caracteriza por llevarse bien con todos los exfuncionarios, con todos los partidos, las alcaldías y las diputaciones.

“Estamos abiertos a que la ciudadanía hayan pertenecido a otro partido o no, no tengo problema con eso, siempre y cuando busquen sumar, obtener un beneficio para la ciudad... no tengo problema con eso”, explicó Salvatierra.

Ante los rumores de que “El Bronco” había comprado el partido y puso casa en McAllen a su dirigente, Salvatierra bromeó.

“Ya me dijeron, compadre. Hay que ir a buscarla, ¿dónde está? Hay muchos chismes y yo creo que también salen para querer perjudicar o para querer mover las aguas de algún cuadro.

“Me pasa mucho en los municipios... de repente dicen: ´que ya están arreglados con este o que compraron al otro o que vendieron a este´. Todo eso se genera para perjudicar a algún cuadro que está ahí y que quiere participar”.

Añadió que esas acciones son para mover el entorno político o para ganar a otro color.

“Son muchos temas que se están viendo en las negociaciones que se está teniendo para todas las candidaturas”, afirmó Salvatierra.