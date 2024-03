Desconoce el Verde a Mauricio Cantú González como abanderado de Morena a la alcaldía de Monterrey

Aunque Morena anunció que su candidato oficial a la alcaldía de Monterrey es Mauricio Cantú González, el Partido Verde que irá en coalición, desconoció este nombramiento y calificó la designación como “puras notas periodísticas”.

“En Monterrey vamos en coalición con Morena, pero la decisión del candidato de la capital saldrá del Partido Verde, en base a su proceso interno”, aclaró Salvatierra.

El dirigente del Verde indicó que él no le pondría nombre al candidato.

“Pero, reitero, tendrá que salir de los procesos internos del partido; si quiere (participar) va a tener que jugar por ahí... y de ahí va a salir, sea hombre o mujer. Vamos a buscar al mejor candidato para contender a la alcaldía”.

Salvatierra indicó que la difusión del nombre de Mauricio Cantú González, como aspirante a la presidencia municipal, fueron simples notas periodísticas.

El domingo, Morena informó, a través de un comunicado, que Cantú González sería su abanderado. Y el lunes, en entrevista para Publimetro, el ex vocero de Claudia Sheinbaum en Nuevo León, confirmó la designación.

Ser graduado de la carrera de Derecho en Monterrey, donde obtuvo Mención Honorífica, le ha llevado siempre a dar resultados positivos en lo que se propone, señaló.

“Por eso mismo yo creo que el partido decidió encuestarme porque si tú me ´googleas´ no hay una sola nota negativa en mi contra. No voy a hablar mal de los demás, pero sí puedo decir que he tenido una trayectoria impecable, me gusta trabajar con base en resultados y sí estoy convencido, si no, no estaría dispuesto a ser el candidato. Sí estoy convencido de que puedo ser de mucha utilidad”, afirmó Cantú González.

El 23 de noviembre pasado, el Verde presentó a Patricio Zambrano como su candidato único a la alcaldía.

El exBig Brother se dijo comprometido con la designación aunque aún tendría que enfrentar el proceso interno del partido

Ante un numeroso grupo de simpatizantes que coreaban “¡alcalde, alcalde”, además de su mamá, su esposa Ninfa y sus tres hijos Zambrano firmó la carta de intención y estableció condiciones cruciales para su participación en el próximo proceso electoral.

Exigió plena libertad de acción para priorizar los intereses de la ciudad sobre consideraciones personales o partidistas, la selección de un equipo capacitado y honesto, y el compromiso de trabajar en la administración más transparente y honesta en la historia local.

Pero el 17 de enero, fue presentado por Vida, partido de reciente creación, como su abanderado a la presidencia municipal de Monterrey.