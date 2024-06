Mariana Rodríguez adopta su octavo perrito en el Cerro de la Campana y lo bautiza como ¡Alberto!

Dicen que no hay quinto malo, pero ¿ocho? Con la adopción de Alberto, Mariana Rodríguez ya tiene ese número de perritos… aunque la idea no le haya gustado mucho a su esposo, el gobernador Samuel García.

A través de Instagram, Rodríguez compartió la historia de Alberto, al que adoptó mientras hacía, junto al gobernador, un recorrido por el Cerro de la Campana.

“¡Aaaaaaandale, plisssss! Lo logré, vean la última foto”, escribió la excandidata a la alcaldía de Monterrey.

Después, en un video, compartió cómo llegó el cachorro a su vida.

“Les presentamos al nuevo integrante, le vamos a poner Alberto”, dijo mientras sonreía y cargaba al perrito blanco.

García, sonriendo, reveló que es el octavo adoptado.

“Con que no me ladre, los otros siete siempre me ladran, pero al menos si me ladra siempre me voy a acordar del ciclón Alberto que trajo mucha lluvia… ¡Beto!”, dijo el mandatario estatal.

Rodríguez aprovechó para recomendar no tirar basura y García reiteró que viene una nueva tormenta.