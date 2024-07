Samuel García tocará hoy el timbre de la Bolsa en Wall Street

Además de visitar empresas que desean invertir en Nuevo León, en su penúltimo día de actividades en la Gran Manzana, Samuel García estará como invitado en la New York Stock Exchange, donde le tocará presentar el timbre de la Bolsa de Valores.

“A las 3 voy a ir con varias empresas que van a invertir en Nuevo León… me van a llevar a la New York Stock Exchange, a la bolsa; me va a tocar presentar el icónico timbre de la Bolsa y estaremos trabajando”, compartió el gobernador en Instagram.

Sin embargo, antes García entrará a la Asamblea General de la ONU.

“Es muy bonita, es la más alta tribuna del mundo… esa que tiene un mármol verde espectacular. Ahí la secretaria (Raquel) Buenrostro (secretaria de Economía) va a dar a conocer el informe de México sobre Agenda 2030″, detalló.

Luego, dijo García, los estados que forman parte de la delegación mexicana ante el Foro de Alto Nivel, darán a conocer los informes locales.

“Ahí voy a hablar especialmente del agua, de Hambre Cero, de la educación, entre otros temas, incluido el Plan Estatal contra el Cambio Climático”, reveló.

Este lunes es el penúltimo día del gobernador en Nueva York.

“Mañana martes es la Agenda de Futuro, la agenda de cierre y ya nos regresamos a Monterrey”.

¿Qué significa tocar el timbre en la Bolsa de Valores?

El tradicional toque de campana en el New York Stock Exchange se realiza, por lo general, a cargo un visitante y representa la apertura a las sesiones.

Se trata de una ceremonia simbólica para que arranquen las operaciones en el centro financiero más importante del mundo.

Comenzó a finales del Siglo 19, en 1871 cuando la Bolsa usó un gong chino para comenzar a negociar. Para el año 1903 Wall Street se modernizó y se usó una campana brillante que era accionada por un dispositivo eléctrico.

El toque de campana por personajes invitados comenzó a popularizarse a finales de los años 50, sin embargo, no era tan importante como ahora que es un evento al que cadenas como CNN le dan cobertura.