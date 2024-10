Invierte NL 15 mil millones de pesos en fortalecer Fuerza Civil; se reúne gobernador con secretario de Seguridad Federal

Para fortalecer la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Nueva Fuerza Civil y las policías y secretarios de Seguridad municipales en vías de seguir impulsando de la seguridad y el desarrollo económico de Nuevo León, el gobernador Samuel García sostuvo una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

El mandatario estatal estuvo acompañado por el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla.

García dijo que a tres años de su administración la prioridad es fortalecer la Seguridad Pública, por lo que se han realizado inversiones superiores a los 15 mil millones de pesos para fortalecer la institución policial Fuerza Civil con más y mejor armamento.

Además, se incrementó el equipamiento con nuevas patrullas, se construyen 16 destacamentos con los que se blinda a Nuevo León.

Las black mambas, el nuevo C5, nueva división aérea, y el mejoramiento de las prestaciones y salarios de los elementos de esta institución policial para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

“No existe en todo México una policía estatal que tenga 10 helicópteros, no existe; no existe ni una policía en México que tenga un (helicóptero) Black Hawk… no hay en México una policía que tenga 80 black mambas para enfrentar el crimen organizado”, expresó el gobernador.

Añadió que sobre la avenida Morones Prieto se construye el edificio de la nueva Fuerza Civil que albergará a todas las dependencias relacionadas con la seguridad en el Estado.

A través de la Universidad de Ciencias de la Seguridad se sigue preparando a los actuales y futuros policías, lo cual les permite tener un crecimiento personal y profesional, así como a seguir escalando de nivel en la corporación.

Nuevo León es la primera entidad en contar con policías que han obtenido una Licenciatura en Mando y Administración Policial, o bien, su título como Técnico Superior Universitario en Administración Penitenciaria, Comunicaciones o Mando y Administración Policial.