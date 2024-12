Aldo Fasci: Ningún gobierno, sin importar colores, le ha sabido a la inseguridad

Aldo Fasci, quien fue secretario de Seguridad y consejero del Gobierno del Estado, reconoció que ninguna administración, independientemente de partidos y colores, ha sabido cómo manejar la seguridad en Nuevo León.

Al final de la toma de protesta de la nueva presidenta ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, Fasci dijo que los pequeños cambios en el tema han sido por la participación de los consejos ciudadanos.

“Entonces, mi pregunta es ¿dónde está Coparmex?, ¿dónde está Consejo Nuevo León?, ¿dónde está la Caintra?, ¿dónde está Canaco?.. todos callados...

“No se le ha dado ni el peso ni la importancia al Consejo Ciudadano, hay ocho consejeros que no se han nombrado, hay un acuerdo por la seguridad que no se ha cumplido por ninguna de las partes”, señaló.

Fasci reveló que es fundador del Consejo Ciudadano que costó mucho trabajo crear.

“El asunto es que necesitamos meterle más actividad. Ya tuvimos muchos gobiernos de todos los colores y sin colores, sin partido (y no se ha resuelto la inseguridad). Y si no cumplimos lo que firmamos, si no nos preocupamos por nuestra seguridad ¡nos van a matar a todos, hombre!, punto”, destacó.

En su discurso de despedida, Ana María Esquivel Hernández, expresidenta del Consejo, señaló que a pesar de que el gobernador tiene el calendario anual de reuniones nunca acudió.

Pero Fasci señaló que, en efecto, Samuel García no asiste, pero ¿dónde están todos los demás?

“Porque si dejas a una persona hablando en medio del desierto nadie le va a hacer caso. Lo que yo estoy invocando es a la soledad con la que se encuentra el Consejo Ciudadano de Seguridad.

“En lugar de ser consejo ciudadano es consejo utilitario porque lo utilizan y esto no se vale. Así no va a haber cambios ni mejora”.

Regresarían secuestros

Si no se refuerza el Consejo Ciudadano, agregó, y no hay preocupación por la seguridad propia y la de todos, van a regresar los secuestros.

“Y las extorsiones masivas, ya hay extorsiones… me refiero a los cobros de piso a todo mundo y todas las cosas que ya vivimos. ¡Ya las vivimos, hombre!”.

Aseguró que un “muerto” ya no es titular en ningún medio.

“Y en mi época duraban tres días con un muerto y eso hace que el gobierno reaccione, te da miedo la crítica. Ahora nada más falta que les aplaudamos y le hagamos un monumento a los narcos; ya hasta tienen corridos”.

El exfuncionario indicó que la sociedad ya se está acostumbrando a la maldad.

“Nos estamos acostumbrando a la violencia. Se normalizó el tema de la violencia… y la violencia contra la mujer, que está horrible”, expresó Fasci. “No sé si sepan, pero el 70% de todos los delitos son mujeres, siete de cada 10 víctimas de delitos en este país son mujeres… y mujeres jóvenes”.