Diputadas de Acción Nacional solicitan que delitos sexuales contra menores no prescriban

Preocupadas de que no se repita un caso como el del entrenador de gimnasia que presuntamente abusó de sus pupilas, diputadas de Acción Nacional presentaron una iniciativa para reformar el artículo 270 del Código Penal para que no prescriba el derecho de los niños a denunciar atentados en su contra.

Itzel Castillo, Claudia Caballero, Myrna Grimaldo y Aile Tamez se mostraron preocupadas por los hechos que han consternado a la opinión pública a nivel nacional.

El fin de semana dos exgimnastas dieron a conocer en redes sociales que en su época de practicar el deporte fueron abusadas por Dámazo “N”, quien era su coach.

“Vamos a hacer memoria tantito de lo que ya hemos nosotros presentado como bancada. En el 2023, en noviembre, específicamente, las diputadas de Acción Nacional presentamos una iniciativa para reformar el Código Penal para que el delito sexual en contra de menores no prescriba”, explicó Castillo.

Lo que les preocupa muchísimo, agregó, es la situación.

“Ya algunas compañeras del grupo legislativo e integrantes de este Congreso han externado la preocupación que tenemos”, señaló Castillo “Lo que nos corresponde hoy es legislar y buscar y proteger a nuestros niños que hoy practican el deporte de Nuevo León”.

Castillo reiteró que la reforma es al artículo 70 del Código Penal.

“Para que no prescriba el derecho de los niños a denunciar”.

Exigen cinco acciones

Caballero destacó que el Partido Acción Nacional exige cinco acciones por parte de las distintas autoridades: INDE, Fiscalía, gobiernos municipales y Gobierno del Estado.

“Estamos exigiendo el cese inmediato y sanciones ejemplares, no solo al acusado, también de alguna persona que lo haya encubierto. Porque, como saben y no lo quiero hacer un hecho, no estoy segura, que un familiar está enterado de todas estas situaciones”, expresó la panista.

También piden una investigación y auditorías a los gimnasios.

“Sé que es difícil, pero hay campañas de concientización, hay protocolos por parte de esta dependencia de Gobierno del Estado llamada INDE, que al final del día se encarga del beneficio, del bienestar de todos los niños de Nuevo León que practican un deporte”.

Caballero señaló como tercer punto un registro estatal de agresores sexuales.

“Y obviamente lo iremos construyendo en estos meses para ver qué podemos hacer también con la cuestión de Derechos Humanos”, indicó.

Los protocolos de seguridad también son importantes.

“Y fortalecer a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y atención a víctimas para asegurar que los niños tengan un trato psicológico adecuado”.

Caballero destacó que en este caso las víctimas fueron de 7 o 10 años.

“Ahora ya tienen cierta edad y están siendo revictimizadas. Hay que apoyarlas con todas las herramientas y con todas las estrategias jurídicas, psicológicas y lo que esté en nuestras manos como funcionarias y legisladoras”.

La diputada destacó que es muy importante hacer un llamado a los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos.

“Nosotros, como padres de familia, al querer que ellos se desempeñen y se desarrollan en un deporte para no caer en vicios y adicciones, en las drogas confiamos en estos coaches, en esos institutos, en estos gimnasios. Hacemos un llamado para que los padres no los dejemos solos (a los hijos)”, expresó Caballero.