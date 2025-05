El plan es terminar 34 kilómetros de Metro en cinco años: secretario de Movilidad y Planeación Urbana

Como la obra más grande, jamás construida en el Estado, con el mayor número de trabajadores y que realizará en tiempo récord, calificó Hernán Villarreal la construcción del Metro.

En el Nuevo León Informa, el titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana expresó que el plan es terminar 34 kilómetros de Metro en cinco años.

“En este tipo de obras y que vamos a realizar en un tiempo récord. Estamos pensando terminar 34 kilómetros de Metro en cinco años”.

Villarreal recordó que la Línea 3, que es de 7 kilómetros, tardó 10 años en construirse.

“Aquí”, destacó Villarreal, “estamos hablando de 34 kilómetros, prácticamente cinco veces más, en la mitad del tiempo”.

Reconoció, sin embargo, que la actual administración también tiene un reto importante.

“Tenemos una complicación adicional. Por ejemplo, en la Línea 3, cuando se construyó, se cerró totalmente el tráfico de la Avenida Félix U. Gómez y hubo muchas afectaciones a la población en general, a los negocios, precisamente por ese cierre vial.

“Nosotros, en nuestra construcción de las líneas actuales, que estamos haciendo las líneas de Metro, 4 y 6, no ha habido cierres totales de vialidad, precisamente para no afectar a la ciudadanía, no afectar a los negocios, no afectar la movilidad o afectarla en lo mínimo y así vamos a seguir”, expresó el funcionario estatal.

La obra, reiteró, está construyendo en un tiempo récord y con las máximas medidas de seguridad.

Avanzan líneas rumbo al Mundial

Con el compromiso de ofrecer la mejor movilidad a los neoleoneses, el Gobierno de Nuevo León a través de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana continúa con la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro rumbo al Mundial, las cuales presentan un avance global cercano al 40%.

Como parte del proyecto, se informó la llegada de tres trenes adicionales para el mes de julio.

Villarreal explicó que se cuenta en total se cuenta con 55 frentes de trabajo activos para agilizar las obras.

Se realizan labores exhaustivas para concluir la primera etapa como Meta FIFA en 2026, con miras a la Copa del Mundo en 2026.

El secretario detalló que de manera individual, la Línea 4 lleva un progreso de casi un 35%.

“Se están realizando trabajos de cimentación profunda, trabajo de habilitado del acero en la cimentación superficial para las estaciones, trabajos de subestructura de columnas y capiteles, el montaje de las trabes y el acomodo de el armado de las juntas”, explicó el funcionario.

La Línea 6, añadió, comprenderá desde el Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMSS hasta Apodaca que registra un adelanto del 37.31%, se trabaja en la reubicación de líneas de alta tensión en la Y Griega, y también de media tensión por obras inducidas.

También se realizan trabajos de cimentación en el Centro de Control que va a estar ubicado en la Y Griega. Esa misma actividad se lleva a cabo en talleres y cocheras atrás de Citadel, además de labores de excavación, descabece y colado de plantillas.

Indicó que se avanza las zapatas de cimentación de las estaciones de Paseo La Fe y San Rafael, como en la subestructura de columnas y capiteles, montaje, armado de juntas, y en la subestructura de Churubusco.

Mientras que las acciones en la ampliación de la Línea 6 que irá desde Apodaca hasta el Aeropuerto de Monterrey se tienen actividades de perforación, habilitado de acero, izaje y concreto en pilas, excavación de dados y el habilitado de acero, cimbra y concreto en columnas y capiteles, además de la fabricación y adecuación de vigas.

Villarreal adelantó que como parte del proyecto se contempla la llegada de tres trenes más para el mes de julio, que funcionarán junto con otro más para 2026.

“Recuerden que tenemos un tren que ya llegó y que está en exhibición en el Parque Fundidora, vienen otros tres trenes y así van a seguir llegando todos los trenes, pero es el otro elemento que tiene que ver en la construcción del Metro, uno es la obra civil y otro es todo lo electromecánico y los trenes”, añadió el Secretario de Movilidad y Planeación Urbana.