Feminicidios en el Estado van a la baja; se reporta disminución del 89%

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en Nuevo León los feminicidios se redujeron un 89% en el año, aunque las muertes de personas del sexo femenino siguen en la entidad, aunque vinculadas a otros delitos.

Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de las Mujeres, dijo que hay una baja importante en cuanto a los feminicidios, muertes violentas de mujeres por cuestión de género.

“Ha habido una baja importante, se manejaba el 89% el año del año pasado (pero) eso no quiere decir que no haya delitos, homicidios contra mujeres nada más que son otros, los que le llaman dolosos, ¿verdad?”, señaló.

Buchanan indicó que muchos son derivados de estas muertes relacionadas por vinculación con delincuencia organizada, por delitos por abatimiento y otros (delitos) contra mujeres.

“O sea que a final de cuentas no se catalogan inicialmente como feminicidios, porque recordemos que el feminicidio es la muerte en donde se agrava por ser mujer, por cuestión de género.

“Estábamos viendo un caso muy difícil de esta mujer, joven que murió presuntamente víctima de un feminicidio; fue localizada en su domicilio en El Carmen”.

La funcionaria estatal aclaró que es muy diferente la muerte de una mujer que está en un enfrentamiento por cuestión de otros actos ilícitos en donde el deceso no es necesariamente por el hecho de ser mujer.

“Sino es un delito que puede ser por su actividad o por su relación sentimental o puede la casualidad de estar en una circunstancia equivocada, o sea son muchos factores, pero no es por el hecho de ser mujer o por una vinculación, de ese tipo”.

En ese ilícito, señaló Buchanan, hay un alto índice, comparativamente con otros años.

Agregó que la tentativa de feminicidio también ha disminuido.

“Pero eso no quiere decir que no haya delitos contra las mujeres, lo que hay es una mayor atención inmediata y prevención”, expresó Buchanan. “Yo siempre he considerado que es importante que si crece la tentativa de feminicidios es un feminicidio que se detuvo y siempre digo: con una sola mujer muerta, es necesario seguir trabajando para activar cualquier protocolo y cualquier protección contra las mujeres”.

Convenio con Comisión de Búsqueda

Tras participar en la Mesa por la Construcción de Paz, Buchanan reveló que la secretaría a su cargo firmó un convenio con la Comisión Local de Búsqueda para compartir información sobre mujeres reportadas como desaparecidas, pero que están resguardadas en refugios.

El objetivo, explicó, es que la Comisión sepa que esas mujeres están seguras, en algún lugar dispuesto por la Secretaría.

Esto permitirá al órgano enfocar sus búsquedas en otras personas no localizadas.

“Hicimos un convenio con la Comisión Estatal de Búsqueda porque muchas veces consulta con la Secretaría de las Mujeres, que saben que tenemos a cargo los refugios del Estado, sobre mujeres que no son localizadas inicialmente para ver si en el trabajo de búsqueda ellas están en las instalaciones de la Secretaría o están en un resguardo temporal o si están en un refugio”.

En muchos de los casos las mujeres están resguardadas, pero la secrecía del refugio impide que se de información de una mujer porque las que están protegidas fueron víctimas de un delito y, a veces, los agresores las están buscando.

Por ello es importante mantener en secreto la identidad y el lugar en el que se encuentran las víctimas.

“Al mismo tiempo siguen apareciendo como no localizadas y por eso llegamos a un convenio de confidencialidad para que, sin que den la información a terceros, nosotros podamos compartir si están (en los refugios) y no se puede dar la prueba de vida que se pide por la secrecía”, destacó Buchanan. “No podemos decir quiénes están ni de qué son víctimas”.