Mujer fallece en Monterrey después de realizarse una cirugía estética

Al presentar complicaciones los médicos la trasladaron al Hospital Universitario.

Una mujer de 25 años, originaria de Saltillo, Coahuila, falleció en una clínica de Monterrey después de someterse a una cirugía estética.

El deceso de la joven se produjo durante la tarde-noche del martes en el edificio Médico de Especialidades localizado en la calle Hidalgo número 2532 de la colonia Obispado, en Monterrey.

Fue identificada solamente como Jacqueline, quien supuestamente falleció después de que se le aplicó anestesia para someterla al proceso estético.

Otras versiones apuntan a negligencia médica durante la intervención quirúrgica, sin que hasta el momento ninguna versión haya sido confirmada.

Después de presentar complicaciones la mujer fue llevada por los propios médicos que la intervinieron al Hospital Universitario donde fue declarada muerta.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se presentaron en el centro médico y establecieron custodia en las inmediaciones mientras se llevan a cabo las pesquisas.

Este no es el primer caso de personas que pierden la vida después de realizarse algún procedimiento estético.

Información en proceso…