¿La estrategia de seguridad es adecuada para reducir los feminicidios y evitar que queden impunes?

Kenia López

México enfrenta una situación de violencia sistemática en contra de las mujeres y los feminicidios son el resultado de la ausencia de estrategias y de políticas públicas eficientes para enfrentar un problema que cada día cobra más víctimas inocentes. El gobierno del presidente López Obrador ha demostrado con su inoperancia, su rotunda incapacidad para poner fin a un problema que lacera a las mujeres y niñas en nuestro país.

La 4T no tiene resultados y cada día hay más mujeres vulneradas, asesinadas, violentadas y desaparecidas. Negar esta realidad es mentir impunemente. No se han podido contener los delitos en contra de las mujeres y los casos de abuso aumentan exponencialmente.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, desde que inició la presente administración, más de 12 mil mujeres han sido asesinadas. En promedio, al día 11 mujeres son víctimas de feminicidio u homicidio doloso. Un panorama desolador, sin duda.

Cifras oficiales registran que, en estos tres años de gobierno, se han presentado más de 12 mil denuncias por violencia de género, lo que representa un incremento del 30% en el periodo entre 2019 y 2021. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil revelan que estas cifras podrían ser aún más alarmantes, ya que la impunidad y la ineficacia del gobierno, tienen en estado de indefensión a las mujeres y las niñas en México.

La violencia feminicida tiene consecuencias terribles, impide el acceso a mejores oportunidades, mina los derechos fundamentales, impacta en la vida de las familias, dejando daños colaterales irreversibles.

Las declaraciones desde la palestra presidencial que sólo pretenden minimizar el problema y no implementar acciones urgentes que protejan a todas las mujeres en México es fallar en materia de seguridad y protección. Es no cumplir con su obligación Constitucional y legal de garantizar los derechos humanos de las personas.

En lo que va de esta administración, más de 20 programas sociales dirigidos a mujeres han sufrido recortes presupuestales o han desaparecido. Con lo que exponen aún más a la violencia a este sector de la población. Hoy, ser mujer en México es un riesgo mayor.

Nuvia Mayorga

No y eso es preocupante en el grado más extremo porque siguen matando a las mujeres, las siguen violentando y siguen evidenciando que poco o nada se ha hecho a pesar de los gritos desesperados de las víctimas o de sus familiares que ven cómo van apareciendo cada vez más y en todas las entidades de la República, fosas con cuerpos de mujeres asesinadas.

Una de las principales acciones de la administración actual fue la eliminación de los recursos para los refugios de las mujeres violentadas y en esa determinación, creemos, se centra la concepción que se tiene respecto de la violencia contra las mujeres, es decir, una minimización impresionante a pesar de las pruebas y de lo poco que hemos avanzado ya no sólo en la igualdad sustantiva, sino en las medidas para proteger a las mujeres de la violencia ejercida por la sociedad en todas su variantes: física, emocional, económica, psicológica, laboral, etcétera.

Desde 2019 hemos vivido una escalada de feminicidios que preocupa. 978 feminicidios en 2020, mil 4 en 2021 y una oleada en lo que va de 2022, nos deja aterradas frente a la ya idílica idea de paz que nos habían ofrecido. Hoy las mujeres ven el salir a las calles como un riesgo del nivel de países que se encuentran en guerra porque no existe certeza de llegar a casa sanas y salvas, ante la posibilidad de que un agresor se encuentre en nuestros caminos con la tranquilidad de no ser castigado nunca.

Pero algo igual de preocupante que los feminicidios es el discurso. Ese discurso evasivo que revictimiza familias enteras cuando se busca justicia y se contesta con otros temas, culpando a otras administraciones o, incluso, acusandolos de ser golpistas contra un Estado que parece no tener una estrategia específica para proteger a las mujeres a pesar de la enorme lucha que se ha emprendido para ello y que hasta ha sido reprimida.

No importa el partido político que sea o el Presidente que lo decida, lo que vivimos en México las mujeres es un grito desesperado para que nos ayuden, para que nos protejan, para que las investigaciones sean tan profesionales como las que tienen un tinte político, para que hagan política pública que sensibilice y concientice, que nos volteen a ver y vean que nos están matando, que están matando a las hijas del pueblo de México. Es momento de hacer un alto, de sentarnos todos y de proponer estrategias útiles para que esa masacre pare.

Indira Kempis

Uno de los retos más importantes que tenía la administración actual en 2018, era la de erradicar los delitos de alto impacto en nuestro país que en la última década han ido al alza. En particular, se debía poner el dedo en el renglón en el entonces reciente tipo penal de feminicidio, para el que más allá de disminuir, ha visibilizado la vulnerabilidad y desigualdad en la que vivimos las mujeres en nuestro país.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante su informe de los primeros 100 días del cuarto año de su gobierno, señaló que, durante su administración de los 12 delitos considerados de mayor impacto, solo tres han presentado un aumento. El feminicidio siendo uno de ellos creciendo un 15 por ciento y con distintas métricas a las establecidas en anteriores administraciones.

Es evidente que México vive un problema muy grave en materia de seguridad y en particular en razón de género, y que hasta el momento no se ha podido resolver aún y cuando ha sido de los ejes centrales de las propuestas políticas en las campañas electorales de 2010 a la fecha. Sin embargo, no se ha podido lograr la contundencia necesaria para garantizar la seguridad a las mujeres en nuestro territorio.

Es verdad que se han hecho esfuerzos desde los tres poderes de la unión y en los tres niveles de gobierno para solucionar la concurrencia de los feminicidios en nuestro país, pero también se debe reconocer que las estrategias implementadas han sido fallidas. Es necesario priorizar este problema que afecta tanto a nuestra sociedad para encontrar soluciones efectivas para el beneficio de nuestras mujeres.

La estrategia de seguridad en el país no ha sido la adecuada y no ha logrado reducir los feminicidios en México, tampoco se ha evitado la impunidad en la materia. La actual administración tiene ya poco tiempo para lograr resultados importantes al respecto, por lo que será su responsabilidad establecer las bases para tener resultados a largo plazo y atender esta asignatura pendiente.

Graciela Gaitán

Dentro de los problemas más complejos y vigentes que tenemos en nuestro país, sin duda, es la inseguridad que, en muchos rubros, padecemos las y los mexicanos; destaca la violencia en todos aspectos, particularmente los asesinatos contra las mujeres (feminicidios): adultas, jóvenes, adolescentes y niñas, que se constituye como una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo; de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas, esta violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género y yo agregaría: de una cultura patriarcal y machista predominante aun en nuestros días.

Coincido con aquellos que piensan que la violencia contra las mujeres es un problema muy añejo, que traemos arrastrando desde hace décadas; sin embargo, es imprescindible admitir que conforme pasan los años ha ido incrementando, por lo que, en principio, podríamos afirmar que las estrategias de seguridad implementadas por las administraciones de los últimos 50 años, no han logrado resolver este mal que nos aqueja cada vez más a la ciudadanía.

Mucho se ha dicho respecto a si se debe cambiar la estrategia de seguridad en México; indudablemente, con motivo de los resultados que se tienen al respecto, cuando menos, es importante revisarla de manera seria, sobre todo si tomamos en cuenta que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, por mandato constitucional, tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos y fundamentales de las y los mexicanos, en este caso, nuestra seguridad; si para ello, es necesario que se cambie la estrategia, que se haga de manera integral, para prevenirla y eliminarla, que se combatan las causas profundas y se eduque a la sociedad en pro del respeto y la no discriminación entre personas.

Partiendo de que, el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano de las mujeres y que estos son prerrogativas sustentadas en su dignidad, cuya realización efectiva resulta indispensable para su desarrollo integral, es necesario cuestionarnos la situación actual que viven las mujeres y las niñas mexicanas.

Han sido muchos, pero no suficientes los esfuerzos para garantizar que las mujeres puedan desarrollarse de manera libre, sin discriminación y sin violencia a lo largo de su vida. Los roles y estereotipos de género que históricamente nos han sido impuestos por la sociedad basados en conductas machistas y misóginas siguen mermando nuestra existencia solo por el hecho de haber nacido mujeres.

Monica Fernández

En ese sentido, desde el poder ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, se han impulsado acciones encaminadas a garantizar el derecho humano de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. Lamentablemente en algunas regiones el problema se ha agudizado derivado de otros contextos de violencia que no han favorecido y por el contrario han mermado la eficacia de las políticas públicas en la materia.

Por ello, se requiere ampliar el enfoque de protección de las diversas esferas en que se desarrollan las mujeres mexicanas, la inclusión y la igualdad es el camino, sin duda alguna, la discriminación social, económica y política obstaculizan su empoderamiento y su seguridad.

Esta tarea exige una mejor coordinación y articulación entre los órdenes de gobierno. Las autoridades estatales y municipales junto con la Federación necesitan darle gravedad a un problema que resulta inadmisible en cualquier circunstancia.

El acceso a la justicia es un derecho de las mujeres y las niñas mexicanas, la investigación con perspectiva de género y la debida diligencia de todos aquellos delitos en los que son víctimas, debe garantizarlas no solo una reparación integral y satisfactoria por la violación a sus derechos humanos, también lo es la protección y la atención integral a la que tienen derecho

En suma, el tema demanda una colaboración más estrecha entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, la violencia feminicida es una tarea de todas y de todos, su atención y erradicación implica colocar en el centro de las políticas públicas de seguridad y atención a las mujeres y a las niñas mexicanas.

En la medida que se unan esfuerzos y se amplíen los espacios de colaboración y comunicación podrá disminuirse y terminar con un flagelo que es inaceptable desde cualquier perspectiva.