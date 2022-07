El 11 de julio se dedica por parte de la Organización de las Naciones Unidas, al Día Mundial de la Población, que, el 31 de octubre del 2011, ya alcanzó los 7 mil millones. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) invita a todos los países del mundo a pensar y accionar sobre los retos que esto significa. La ONU proyecta que la población mundial aumentará de 7,9 mil millones en el 2022 a 10,9 mil millones para fines del siglo XXI.

En ese momento, la humanidad estará atravesando la hora cero, es decir, un peligroso punto de no retorno en donde el planeta Tierra no será capaz de sostener esa cantidad de población humana. El crecimiento de la población mundial depende del número de nacimientos y muertes, y de otros factores como los descubrimientos científicos que disminuyen la mortalidad.

Sin embargo, en las últimas décadas, existe una fuerte tendencia que, ya sea intencional o inconsciente, compensa la cantidad de muertes con la cantidad de nacimientos, como lo son el descenso de la cantidad de parejas que desean tener hijos, las parejas que quieren sólo uno, la apertura cultural a la adopción, o también el surgimiento de nuevos padecimientos que inhiben la fertilidad.

Esto frena un tanto el rápido crecimiento de la población. Sin embargo, también existe otro factor importante que es el hecho de posicionar en primer lugar el desarrollo de una vida profesional y creativa, en la que las formas en las que una persona puede realizarse no se basan únicamente en tener hijos.

Antiguamente, las parejas se formaban en gran medida por supervivencia, es decir que buscaban trascender por medio de la descendencia, y las personas primordialmente estaban condicionadas a trabajar para mantener a sus familias.

Pero en la actualidad, el contexto mundial ha cambiado muchísimo y muy rápido, y, afortunadamente, se multiplicaron las opciones en las que los seres humanos podemos basar la construcción de nuestra vida, y darle sentido y satisfacción.

No todos poseen la vocación de ser madres o padres, puesto que esta es una tarea de muchísimo compromiso, conciencia, dedicación, cuidado y recursos, que requiere de un gran llamado o convicción de que realmente tenemos la capacidad de ser los guías y conductores presentes para que una nueva persona tenga lo necesario en su correcta formación, no sólo en términos de que logre lo que desea, sino de aprender a relacionarse con el mundo, de ser un buen ser humano, y de no generar más problemas sino aportar soluciones y cosas positivas con lo mejor de sí.

Y no se trata de que quien tenga más dinero puede tener más hijos, sino de que comprendamos que los tiempos han cambiado, y de que todos vivimos en el mismo mundo.

Aunque tenemos muchos problemas como sociedad, siempre existe un polo opuesto, y surgen simultáneamente nuevas oportunidades para hacer las cosas de forma distinta. La energía que genera vida, es la misma con la que creamos ideas, las llevamos a cabo, y damos a luz proyectos, empresas, inventos, y materializamos los éxitos.

El gran regalo que nos dan estos tiempos, en los que la información está más disponible que nunca, es que podemos elegir de una forma mucho más consciente e informada, y de que, además, el promedio de longevidad, permite que antes de la maternidad o paternidad, maduremos como personas, nos divirtamos, trabajemos, conozcamos de la vida, tengamos experiencia y experiencias, y que entonces, podamos tomar la decisión de traer a la vida un ser, de la manera más responsable y planificada posible.