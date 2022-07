Terminemos con el maltrato animal

En México existen diversas leyes y normas en materia de bienestar animal, no obstante, el maltrato y la crueldad hacia los seres vivos no humanos es un hecho recurrente.

Es decir, existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) y adoptada por nuestro país; el Código Penal Federal; la Ley de Responsabilidad Ambiental; la Ley Federal de Sanidad Animal (ésta particularmente en materia de prácticas en establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, como son los rastros); la Ley General de Vida Silvestre; la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y las leyes y códigos penales en diferentes entidades del país.

En este sentido, casi todas las entidades cuentan con leyes de bienestar animal y tipifican como delito la violencia contra los seres vivos no humanos, con excepción de Chiapas y Tlaxcala, donde el maltrato animal aún no está considerado dentro de sus respectivos códigos penales. La penalización del maltrato animal resulta relevante, pues la impunidad es el principal aliciente para la prevalencia de un delito, en cambio, el aplicar la justicia y contar con sanciones ejemplares, disminuye la probabilidad de las conductas que dañan a los seres vivos.

En días recientes, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México interpuso una denuncia por maltrato animal en contra de Black Jaguar-White Tiger, santuario ubicado en la Ciudad de México acusado de tener a los felinos en situación de extremo abandono y maltrato, además de no contar con todos los permisos pertinentes para la tenencia de los mismos, la cual ya está en manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Lamentablemente no es el único caso. En múltiples ocasiones se han expuesto hechos de maltrato en zoológicos, parques, la calle y hogares particulares. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México es el tercer país a nivel mundial con más casos de maltrato animal y el primero en animales en situación de calle en todo América Latina. Por ejemplo, aunque no existen datos exactos respecto al número de animales de compañía que hay en nuestro país, se estima que hay entre 23 y 28 millones de mascotas, no obstante, sólo el 30 por ciento de los perros tienen dueño mientras el otro 70 por ciento vive en situación de calle y 7 de cada 10 sufren maltrato.

Lamentablemente, el camino hacia garantizar el verdadero respeto a los seres vivos no humanos aún es largo, pues la mayoría de los delitos cometidos en ese sentido no son denunciados y sólo una mínima parte tiene seguimiento y castigo, ello aunado a que en la mayoría de las entidades la conducta no es considerada un delito grave.

Por eso debemos terminar con el maltrato animal. Nuestro país requiere una ley general de bienestar animal aplicable en todo el país en la que se especifiquen directrices claras para la protección y calidad de vida de los seres vivos no humanos, así como sanciones ejemplares para quienes atenten contra ellos. Recordemos que el maltrato animal es la antesala a otros tipos de violencia, por lo que una sociedad que aspira a ser mejor y vivir en armonía, debe garantizar también el bienestar de los seres vivos con los que comparte el entorno.