El regreso de Oasis

El viernes pasado, la pequeña ciudad portuaria de Cardiff, capital galesa con menos de medio millón de habitantes, se convirtió en el centro del mundo. Los hermanos Gallagher escogieron ese lugar para iniciar su gira “Live ‘25”, después de 16 años de no tocar juntos.

¿Por qué el reencuentro de Oasis causó tanta expectación a nivel mundial? Bueno, trataré de explicarlo:

Oasis fue uno de los grupos emblema del llamado “Britpop” de los 90 y su eterno rival fue el grupo Blur. Oasis viene de Manchester, Blur viene de Londres, así que la rivalidad de estos dos grupos estaba, por así decirlo, marcada por dos ciudades que tenían diferente forma de pensar y sentir la música.

La clase obrera contra los capitalinos: guardando las debidas proporciones era como las Chivas contra el América, los Tigres contra los Rayados de Monterrey. Dos grupos que se dividieron la escena con fans aguerridos de ambos lados.

A la luz de esta rivalidad, ambas bandas nos entregaron grandes éxitos y álbumes que hoy son clásicos. Oasis nos dejó canciones como Wonderwall, Don’t look back in anger, The Masterplan o Champagne Supernova.

Pero Blur la tuvo fácil, porque el verdadero enemigo de Oasis era el mismo Oasis: los hermanos Noel y Liam Gallagher, que en sí mismos tienen un carácter tan diferente que se peleaban a la menor provocación.

Noel es el más sereno y calmado, compositor de la mayoría de las canciones de la banda. Liam es el explosivo y malhumorado,frontman de la banda y vocalista furioso con el mundo.

PUBLICIDAD

Estas diferencias de hermanos hicieron que varias veces se pelearan: cuentan que en una ocasión Liam estaba de fiesta y entró al estudio donde Noel estaba trabajando. Noel se enojó y le golpeó la cabeza con un palo de criquet. Otra vez en el escenario Liam le aventó su pandero a la cabeza de Noel.

El acabose fue en agosto de 2009, antes de una presentación en París, cuando Liam le gritó a Noel, rompió una guitarra y estuvieron a punto de liarse a golpes. En ese momento Oasis se separó y todos pensamos que iba a ser para siempre.

Cada uno siguió sus proyectos como solistas y en sus fans seguía la esperanza de que un día se reunieran de nuevo. Dos factores fueron decisivos para que esto ocurriera: en primer lugar el Manchester quedó campeón y ellos habían dicho que solo se llegarían a reunir si esto pasaba.

El otro factor, según dicen, fue su madre Peggy, que habló con ellos para que arreglaran sus diferencias y tocaran juntos otra vez.

Y así pasó: el pasado viernes los Noel y Liam subieron al escenario tomados de la mano y dieron, según muchos críticos, el mejor concierto de su vida. Aún queda la duda si esta unión va a continuar o la historia se repetirá y los hermanos volverán a hacer de las suyas.

Esperemos que no, por lo menos hasta el 12 y 13 de septiembre cuando tienen programada una visita al Estadio GNP donde, después de una muy larga espera, volveremos a disfrutar de Oasis. ¡Solo el tiempo lo dirá!