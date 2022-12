CDMX requiere planeación y ordenamiento ambicioso en materia ambiental

Mientras más tiempo dejamos pasar, el impacto ambiental crece con mayor rapidez. A siete años del Acuerdo de París, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala, en su Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022, que “estamos, todavía, de brazos cruzados ante la enorme cantidad de medidas que necesitamos emprender para reducirlo”.

Como he escrito en otras ocasiones, el crecimiento de las ciudades es un fenómeno de riesgo tanto para el medio ambiente como para la preservación de los diferentes recursos naturales, sin ahondar en la larga lista de cuestiones económicas, sociales y de calidad de vida que representa. Pero éste es, al mismo tiempo, un fenómeno inevitable.

Sin un proyecto integral y visionario a largo plazo, no habrá ciudad en crecimiento que pueda con el aumento poblacional y la demanda de servicios de dicha población. Llegará un momento en que los espacios y los recursos para los habitantes de la ciudad en cuestión dejarán de ser suficientes.

En lo que respecta a la Ciudad de México (CDMX), estamos a tiempo de sentar precedentes de vanguardia y sustentabilidad para evitar que la expansión y el crecimiento social y urbano superen las capacidades del propio territorio.

De ahí la importancia de que esta ciudad, que hoy compartimos más de 9 millones de personas, cuente con un Programa general de ordenamiento territorial y un Plan general de desarrollo basados en una política climática a la altura del contexto.

Por eso considero que, en el actual proceso de creación de ambos instrumentos, debería considerarse como directriz, la Estrategia Local de Acción Climática de la ciudad.

Recordemos que actualmente se establece lo contrario, es decir, la Estrategia debe adecuarse a lo que se disponga en el Plan general, pero ello no debe continuar así, ya que, de no cubrir los objetivos contra el cambio climático, simple y sencillamente no habrá siquiera una CDMX sobre la cual planear.

La Estrategia, junto con el Programa de Acción Climática, “integra una política ambiciosa, transversal y coordinada enfocada en alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, así como al cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París, la Ley General de Cambio Climático, la Contribución Nacionalmente Determinada de México y la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México”, ¡y ya existe!, sólo es cuestión, quizás, de perfeccionarlo con la participación de todas y todos los capitalinos.

Este es el momento adecuado para poner en marcha dicho proyecto. Desde mi punto de vista, es primordial que, en estos momentos en los que estamos en el proceso de crear tanto el Programa general de ordenamiento territorial como el Plan General de desarrollo, ambos de la CDMX, se incorporen dichos instrumentos al mismo para cumplir los compromisos internacionales en materia ambiental pero, principalmente, para que nuestra ciudad sea sustentable para nosotros y tenga viabilidad en el largo plazo para las futuras generaciones.