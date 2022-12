Reforma Electoral: ¡Defendimos al pueblo de México!

Los privilegios del INE sí se tocan. ¡Lo logramos! Es un honor estar del lado correcto de la historia. La oposición– del lado incorrecto- presentó una telenovela ante su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como buena telenovela estaba repleta de mentiras.

Primera mentira: aseguraron en el Senado que no hubo tiempo y no se les escuchó, lo cierto es que durante seis meses se habló de la reforma electoral, y dijeron que no iban ni siquiera a discutirla, que no pondrían una sola propuesta en la mesa.

Habría que preguntarnos:¿qué propuesta escucharon de la oposición? ¿qué aportación dieron tanto a la Reforma Constitucional como a las leyes secundarias? NINGUNA.

Fue la oposición quien no quiso debatir estas leyes; la mayor parte de los legisladores estábamos dispuestos a escucharlos, pero no quisieron.

Segunda mentira: dicen que es una reforma inconstitucional. Todas las leyes son interpretativas, todas pueden basarse en una opinión u otra, y pasará a la Suprema Corte y ahí se definirá si es inconstitucional o no, “pero no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales”, como ha dicho el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Tercera mentira: Dijeron que éstas reformas las necesitamos para ganar elecciones… ¡es de risa!, les hemos ganado 22 gubernaturas del 2018 a la fecha, les ganamos la mayoría del congreso en el 2018, y les volvimos a ganar en el 2021. (En el Estado de México Morena tiene 53% y 27% la oposición). ¿La oposición realmente cree que necesitamos una reforma electoral para ganar el Estado de México?

En cuanto a presidenciales 2024: nuestra coalición tiene el 59% y 27 la oposición: reitero, ¿realmente creen que necesitábamos una reforma electoral para arrasarlos en 2024? … les vamos a volver a ganar elproximo año, y en el 2024.

Cuarta mentira: aseguraron defender la democracia con los argumentos de personajes como dos expresidentes nacionales del PAN, (partido que robó la elección en el 2006); con la presencia del dueño de un partido político la derecha naranja que lleva 27 años siendo el “mandamás” de un partido político dice que defiende la democracia; un exsecretario de gobernación de un gobierno que llegó gracias a que compró 5 millones de votos con tarjetas Monex; un exjefe de gobierno de la ciudad de México que en su primera elección metió la mano contra Morena. Todos esos dicen defender la democracia…

Pero aún así, y a pesar de estos personajes ¡aprobamos la Reforma Electoral!

En la 4T consolidamos el camino hacia una auténtica democracia; con la aprobación de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral se fortalece la democracia en México.

Se creó el Sistema Nacional Electoral que fortalece instituciones y procedimientos electorales; se simplificarán los procedimientos de impugnación electoral y habrá herramientas para realizarlas en línea; se garantizan los derechos de las personas indìgenas, afromexicanos, personas con discapacidad y residentes en el extranjero.

Se promueve la libertad de expresión y acceso a la información.; la propaganda gubernamental debe ser de carácter institucional y tener fines informativos o educativos.La propaganda gubernamental debe abstenerse de nombres, imágenes, voces o sìmbolos que impliquen la promoción de cualquier servidor público.

Las leyes reformadas son: la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y procedimientos electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral, y la Ley General de Comunicación Social a través de las cuales:

Se garantiza el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y no tengan sentencia, así como el voto de las personas con discapacidad en estado de postración.

Se facilita el ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, mediante el uso del internet y se garantiza el cumplimiento del principio de paridad de género en elecciones de órganos colegiados y unipersonales, respetando el principio de autodeterminación de los partidos políticos.

Se garantiza la representación de grupos vulnerables mediante acciones afirmativas para candidaturas de personas jóvenes, indígenas, afromexicanos, personas de la diversidad sexual, migrantes y personas discapacitadas.

Son muy importantes los espacios ganados para los votos de las minorías

Tratándose de partidos políticos nacionales, contar con tres mil militantes en por lo menos veinte entidades federativas, o bien tener trescientos militantes, en por lo menos doscientos distritos electorales uninominales y no podrá ser inferior al 0.52% del padrón electoral.

Quienes decidan contender por la elección consecutiva por el mismo principio, deberán hacerlo por el distrito o circunscripción por el cual fueron electos en el proceso electoral inmediato anterior.

En el caso de titulares de órganos ejecutivos de las entidades federativas, los partidos y coaliciones, en ejercicio de su autodeterminación, garantizarán que el cincuenta por ciento de sus postulaciones correspondan a cada género las 32 entidades federativas, de manera que en el ciclo correspondiente, al menos, 16 postulaciones sean para mujeres.

Para que un Partido Político nacional cuente con recursos públicos locales debe obtener el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de diputaciones de Congresos locales en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate.

Asimismo, se establecen límites a las acciones arbitrarias tanto del INE como del TEPJF respecto de interpretaciones ajenas a la ley que han limitado la libertad de expresión, los derechos político-electorales, la autodeterminación de los partidos políticos, entre otros.

No podrán ser Diputados, Senadores al pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate.

Se establecen diversas medidas para proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral: se obliga a los legisladores que pretendan reelegirse a separarse de su cargo con el fin de evitar el uso de recursos públicos en sus campañas electorales; se obliga al INE a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE, entre otras medidas.

Se fortalece el Sistema Nacional Electoral integrado por las facultades concurrentes del Instituto Nacional Electoral (INE) como autoridad rectora y los Organismos Públicos Locales (OPL) en las entidades federativas.

Se compacta la estructura orgánica del INE y de los OPL en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Los Órganos Distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante periodo no electoral.

Se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional y se unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real.

Se obliga a los órganos electorales a cumplir el mandato del artículo 127 constitucional que ordena que las percepciones salariales de las personas Consejeras Electorales, las personas Magistradas Electorales y la totalidad de servidores públicos tanto del INE como del TEPJF.

Los órganos locales se integran por tres vocales: de Organización y Capacitación; del Registro Federal de Electores, y Ejecutivo, que se coordinará con los dos anteriores.

Los vocales operativos supervisarán las funciones de las oficinas auxiliares, atenderán los asuntos relacionados con el Registro Federal de Electores y desarrollarán, en general, las tareas que le encomiende el Consejo General. Durante los procesos electorales presidirán los Consejos Distritales, y se modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles para el proceso electoral.

Se fortalece la integración de los órganos centrales con los desconcentrados y los OPL por medio de su revisión normativa y una cadena única de mando para reducir el aparato burocrático y obligar al aprovechamiento máximo de la estructura, personal y en general de los recursos disponibles para la organización electoral.

Se moderniza y actualiza el sistema de medios de impugnación con una nueva Ley de 70 artículos, y se crea el Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral, mediante el cual se sustancian y resuelven los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de consejerías de los Organimos Públicos Locales Electorales (OPL), y se deja íntegramente el procedimiento especial sancionador.

Se consolida y garantiza el juicio en línea, así como la publicación de autos del TEPJF en estrados en línea, y se establece la figura de suplencia de la deficiencia de la queja para todos los medios de impugnación.

Se destaca que las sanciones administrativas o jurisdiccionales en materia electoral son aplicables bajo el principio de estricto derecho, y se establece que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, no pueden condicionar el ejercicio de los derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía al solicitar requisitos adicionales a los que expresamente determinan la Constitución y la ley.

En cuanto a la Ley General de Comunicación Social: debe entenderse como Propaganda gubernamental o como Comunicación Social con cargo al presupuesto público, etiquetado específicamente para ese fin por un Ente Público.

Queda prohibido difundir Campañas de Comunicación Social: Promoción Personalizada que incluya mensajes discriminatorios o contrarios a los derechos humanos, se incite al odio, o incluir mensajes que impliquen un ataque a la moral y la vida privada o los derechos de terceras personas.

No constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas, y tampoco constituye Propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita.

Con la aprobación de las leyes secundarias en materia electoral avanzamos hacia una verdadera democracia para reducir los lujos de la burocracia dorada, porque en una democracia como dice el Presidente: “nadie puede ser intocable; se respetó es estado de derecho y no se negoció con moches”.

Representa, como ha dicho la doctora Sheinbaum Pardo: “un fortalecimiento de la democracia, significa que no requerimos una democracia que utilice tantos recursos públicos. Nos encaminamos hacia elecciones libres”.

Esperaremos a febrero para darle al presidente López Obrador la reforma que se necesita para transparentar la actuación del INE, disminuir su alto costo, así como los salarios millonarios de los consejeros e impedir que el INE actúe más allá de sus facultades… ¡tiempo al tiempo!

Aprovecho para desearles: ¡Felices fiestas navideñas!