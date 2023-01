PolíticaConfidencial Biden y Norma Piña causan dolores de cabeza a AMLO

LA OPOSICIÓN festejó la designación de Norma Piña como presidenta de la SCJN tal y como si hubieran ganado las elecciones presidenciales a AMLO. Y ahora buscan dar otra estocada al presidente con una lluvia de tuits por el desaire de Biden a aterrizar en el AIFA cuando todo se debe al despliegue de seguridad del inquilino de la Casa Blanca. Siguen las críticas sin propuestas de opinadores, conservadores, fifís y tuiteros adversarios cuando pareciera que se les viene la noche en el Edomex.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, dijo que dar ayudas económicas a los pobres da felicidad y que no hay nada que compense. “Además, ayudando a los pobres va uno a la segura pues ya se sabe que cuando se necesite defender, en este caso a la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con los sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios y ni con la intelectualidad. No es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”. Más claro ni el agua.

ROSARIO ROBLES esbozó una sonrisa, seguramente. Resulta que Mauricio Razo, quien encabezó el Órgano Interno de Control de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, le tiró a la Secretaría de la Función Pública una inhabilitación por supuestamente voltear para otro lado en las presuntas corruptelas de Robles. La misma Rosario también derrotó a la Función Pública el año pasado al anular una inhabilitación por la llamada Estafa Maestra. ¿Por qué pierde tantas la autodenominada 4T en contra de la corrupción?

LUIS RODRÍGUEZ BUCIO, titular de la Guardia Nacional, seguramente tiene en su escritorio lo que sucede en las carreteras del país. Hace poco en La Silla Rota se reveló que tal vez por impericia han aumentado los choques de patrulleros de carreteras federales. Ahora nos dicen que hay empresarios muy preocupados porque en Puebla ha habido un aumento de asaltos a transportistas, al grado que hace poco un camión cargado de cárnicos escapó de una banda, pero al ser llevado al Depósito de Vehículos Accidentados o Detenidos en Carreteras de Jurisdicción Federal… ¡se consumó el robo! Ver para creer…

YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos aseguran que no ha interpuesto -hasta este miércoles- querella alguna en la Fiscalía General de la República (FGR) por el supuesto plagio de su proyecto de tesis de licenciatura del que, según su versión, fue víctima. Tampoco el abogado general de la UNAM ha presentado una denuncia por estos hechos, al igual que el litigante Édgar Báez, quien asegura que fue él la víctima de plagio en este caso y no al revés.