PolíticaConfidencial ¿Qué mano interviene en el Tribunal Electoral?

JUAN OMAR SÁNCHEZ MOLINA no es diputado, pero fue quien firmó un oficio para citar a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que haya “intercambio de opiniones” con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para acatar resoluciones del Tribunal. Lo que no dice el oficio es que quieren saber cómo aplicar sentencias rumbo a la elección de 4 consejeros del INE… raro porque recién Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, propuso hacerlo mediante “tómbola”. ¿Por qué no firmó Ignacio Mier, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena? ¿Estarán alistando alguna trapacería en esa tarea?

AMLO ha pateado el bote para dejar sin integrar muchos órganos autónomos, como la Cofece, IFT, pero también magistrados electorales, entre muchos que superan el centenar de espacios. A esto se suma en las siguientes semanas y meses comisionados y consejeros en el INE e INAI. Pero nos dicen que pronto habrá luz verde y desatarán todo lo atrasado. A ver si es cierto…

CUITLÁHUAC GARCÍA, gobernador de Veracruz, y la 4T ya no han tocado a Javier Duarte y todo indica que Duarte corresponde. Resulta que en Twitter publicó que “nos guste o no”, Rocío Nahle, secretaria de Energía, cumple todos los requisitos para ser candidata a gobernadora de esa entidad por Morena, tras la resolución de la Corte que tira la llamada “ley Nahle” que exigía ser veracruzana por nacimiento para ser candidata. Ahora resulta que salió más justiciero el señalado como más corrupto del sexenio de Enrique Peña Nieto.

GUILLERMO CALDERÓN, director del Metro, seguramente tendrá que arrastrar el lápiz porque un ciudadano se amparó contra la decisión de meter a seis mil integrantes de la Guardia Nacional al Metro. ¿Por qué? Resulta que un juez solicitó un informe al gobierno de Claudia Sheinbaum para tomar una determinación. Mientras tanto se suman más días sin comprobar el “sabotaje”.