PolíticaConfidencial AMLO entre la evasión y realidad por manifestación

AMLO y la concentración #MiVotoNoSeToca. Como era de esperarse, el presidente López Obrador descalificó la protesta y exhibió en la mañanera, con descalificación de por medio, a varios de los asistentes. Eso sí, cuando se refirió a su antecesor dijo “el licenciado Peña Nieto”. ¿Cuándo se darán cuenta en Palacio Nacional del golpe de realidad del domingo en el Zócalo?

LEONEL GODOY se pone con Sansón a las patadas. El diputado de Morena e integrante de la Jucopo informó que el Tribunal Electoral notificó este lunes 27 de febrero a la Cámara de Diputados sobre la sentencia que modifica la convocatoria para cuatro nuevos consejeros del INE. Esto, a fin de que una mujer presida el organismo como sucesora de Lorenzo Córdova. Pero dijo que el plazo venció el jueves 23, por lo que dejó abierta la posibilidad de no obedecer dicha sentencia por ser extemporánea… al más puro estilo de “no me vengan con que la ley es la ley”.

YASMÍN ESQUIVEL no acudió a la sesión en la Corte de este lunes 27 de febrero. Ese es el hecho nuevo en esta historia del presunto plagio de la ministra en sus tesis de licenciatura y de doctorado. ¿En la UNAM habrá movimientos relacionados con este caso? Habrá que estar atentos…

FELIPE CALDERÓN sí investigó a Genaro García Luna. Aunque usted no lo crea. Esa es la buena. La otra buena es que fue la Secretaría de la Función Pública, la misma dependencia que no pierde su fama de perdedora ante quienes acusa de corruptos. La mala: no le encontraron nada. Así las cosas…