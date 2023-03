PolíticaConfidencial AMLO resguarda bandera de marchas

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR decidió quitar la Bandera este 8M. El lábaro patrio que usualmente se iza en el asta del Zócalo de la Ciudad de México no estuvo durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Tal parece que no es un hecho aislado, pues la Bandera tampoco estuvo presente en la pasada marcha en defensa del INE. ¿Por qué en Palacio Nacional no quieren que este símbolo patrio salga en la foto de las manifestaciones?

MARÍA ELENA ÁLVAREZ-BUYLLA, directora del Conacyt, aprovechó el 8M para meter presión en el Congreso y empujar la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Resulta que este miércoles, mientras todos los ojos estaban en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, Álvarez-Buylla visitó la Cámara de Diputados y el tema fue esta iniciativa que ha causado rechazo entre la comunidad científica. El coordinador de los morenistas, Ignacio Mier, agradeció en un tuit la visita de la titular del Conacyt, hecho que fue interpretado cómo un guiño para que avance esta propuesta de la 4T.

MARINA ROBLES, secretaria de Medio Ambiente capitalina, dará la cara por el seco y triste Ahuehuete de Reforma. Este jueves dará una conferencia en el vivero Nezahualcóyotl, donde están los hermanos del árbol. Los que saben dicen que ya está echada la suerte del ahuehuete que está en la glorieta, que será removido y dará lugar a uno de sus hermanitos, a menos de un año de que fue colocado para sustituir a la palmera.

KEN SALAZAR, embajador de Estados Unidos, tendrá que ser cuidadoso en los mensajes que transmite tanto del gobierno de Biden como del propio Andrés Manuel López Obrador; por un lado, en el vecino país crece el número de voces republicanas que exigen que se catalogue como terroristas a los cárteles del narco; mientras que el presidente mexicano critica que quienes lo piden buscan solo sacar raja política; pero, ¿alguien quiere pensar en las víctimas?