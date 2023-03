Primero el país, después la incongruencia de los demás

El lunes 6 de marzo una noticia estremeció a la clase política nacional, luego de que el Consejo Político Nacional y la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano aprobaran que el instituto político no participara en las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México y Coahuila. Ello, como era de esperarse, provocó una marea de reacciones, a favor y en contra.

Sin embargo, me gustaría dejar claros algunos aspectos que me parecen fundamentales de esta estrategia que no sólo es a nivel local, sino que es fundamental a nivel nacional por el verdadero contrapeso que constituye.

Como ya lo dijo nuestro líder Dante Delgado, no seremos parte de esta gran simulación entre PRI y Morena (PRI-Mor) que, a conveniencia, juegan juntos: ya han pactado los resultados de las elecciones en ambas entidades, el PRI mantendrá el gobierno coahuilense que ha ostentado toda su vida y Morena entrará de relevo en el Estado de México.

Todo esto es más que un secreto a voces y Movimiento Ciudadano no puede quedarse cruzado de brazos, ya que tanto PRI como Morena representan más de lo mismo que tanto critican y a México le urge una verdadera alternativa.

Además, cabe resaltar que, gracias a esta dinámica, Movimiento Ciudadano podrá percibir qué es lo que harán las y los votantes en su ausencia en las boletas, es decir, podrán ver hacia qué lado se inclinan los votantes y tener un panorama mucho más claro para la gran batalla quer se avecina en 2024.

Con esta definición, Movimiento Ciudadano se está perfilando como la verdadera oposición, ya que con acciones como esta demuestra y pone a prueba su congruencia política.

Es la única fuerza que no se ha sumado a la pseudo alianza. Y, por el contrario, hay partidos que desde adentro de la alianza la demeritan y territorialmente juegan del lado del oficialismo.

Actualmente somos parte de un bloque de contención mucho más grande y hemos demostrado con acciones más contundentes que sí estamos en contra del oficialismo que pretende erosionar a México: el movimiento naranja ha votado a en contra de las iniciativas tramposas del Presidente, como la reforma eléctrica, el uso de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública y el artificioso Plan B para aniquilar al Instituto Nacional Electoral.

El no construir una alianza con los partidos de siempre, permite al partido consolidarse como la Tercera Opción para México, además que ha incrementado su votación en un 7 % y en las últimas elecciones ha sido la fuerza política que más ha crecido, simplemente concluyendo con 2 gobernadores: Enrique Alfaro en Jalisco, y Samuel García, en Nuevo León, y como todos sabemos, con la gubernatura de Eliseo Fernández en Campeche, que desgraciadamente fue robada.

De igual forma, el crecimiento de Movimiento Ciudadano se ha reflejado en el hecho de que tiene más del doble diputados y senadores desde la LXIII Legislatura (2012-2015) a la fecha, respectivamente con 27 integrantes en la Cámara de Diputados y 12 Senadores.

Además, cabe resaltar también que la verdadera alianza de Movimiento Ciudadano es con la ciudadanía. Su ideología de centro-izquierda y social demócrata no busca ser impuesta y reconoce a los contrapesos como mecanismos del progreso. Se promueve la justicia social y se legisla en la materia para moderar el capitalismo dentro de una democracia representativa.

Movimiento Ciudadano pretende construir un futuro distinto al presente, respetar al medio ambiente y a la diversidad personal e ideológica y ver por un futuro mejor.

Tiene ideas para construir un porvenir con un respeto íntegro a los derechos humanos y dignidad de las personas, y construir soluciones para las personas y sus problemas.

La importancia que tiene el país justifica las decisiones de Movimiento Ciudadano, más tratándose de la no participación en una contienda alevosa y territorialmente pactada por quienes pretenden conducir al país a la destrucción.