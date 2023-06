JNS en tres viñetas

En mayo de este año se llevó a cabo el Festival Emblema en la Ciudad de México. Grandes artistas de pop se presentaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez: One Republic, The Chainsmokers o Black Eyed Peas. Enrique Iglesias canceló su presentación del sábado, debido a una enfermedad imprevista, así que los organizadores pidieron al 90′s Pop Tour que ocuparan su horario en el escenario.

Cuando días después pregunté a varios amigos quién había tenido la mejor actuación del festival, me contestaron lo mismo: JNS. Cuatro mujeres que hicieron vibrar a la gente con una presentación increíble. “Estuvimos muy nerviosas porque fue de última hora”, me dijo Melissa “porque la gente no iba a vernos a nosotras. Y todas coincidimos que es uno de los mejores conciertos que hemos dado. Un día impecable, un sonido impecable”. Angie me dijo que se sentía una energía impresionante, como nunca antes la habían sentido.

Y en efecto: quien vio ese show, coincidirá que JNS se llevó el día en el festival.

JNS no es un grupo común: son cuatro amigas que se divierten, cantan, se ríen, se interrumpen, vuelven a reir. Y así, con tantos años y tantos conciertos, hace unos años se unieron al elenco de ese maravilloso concepto que es el “90′s Pop Tour”. Angie me confesó que ha sido todo un aprendizaje. “Aprendes todo, son leyendas, desde cómo hacen soundcheck, cómo manejan sus tiempos, sus vestuarios. Pero creemos que es tiempo de experimentar por nosotras mismas y crear cosas en este mundo globalizado en donde tu música compite contra la de Japón o Corea”.

Este aprendizaje y estas ganas de tomar las riendas de sus shows hizo que comenzaran una gira completamente creada por ellas: “Bajo tu propio riesgo” con canciones inéditas y todos sus éxitos. “Estamos muy entusiasmadas” me dijo Regina “aunque de repente Karlita quiere volar o Melissa quiere un motorcito que le apachurres y salgas como Michael Jackson, pero pues no alcanza ja ja ja”, me dijeron entre risas. “Todos los días Angie llega y nos dice que Beyonce trae tal o cual cosa, y yo le dijo que pues es Beyonce, acá no alcanza ja ja”.

Lo que prometen, dice Melissa, es que el mismo show que sus fans verán en la Ciudad de México también lo verán en ‘Juchitán de las Manzanas”: “Zacatlán de las Manzanas”, corrigió Regina. Y por supuesto, todas rieron.

Pareciera que entre tantas opciones musicales, el pop está a la baja. Pero JNS pudo aprovechar la exposición y la oportunidad que les dio el participar en el programa “¿Quién es la máscara?” para experimentar con nuevos sonidos, sin dejar de lado su esencia pop. “En ese programa cantamos regional, que amamos. Probamos nuestras capacidades, experimentamos, jugamos con lo urbano y esas son cosas que verán en nuestra gira”.

Ellas saben que este es un camino que se ha construido gracias a sus fans. Y Regina lo deja muy claro: “La gente debe de pensar que ‘ay, estas viejas ya se deben creer mucho’ y no, nos cuesta todos los días, nos levantamos y a construir ja ja”. Y me consta, hace mucho que las conozco y hemos platicado innumerables veces. Así es JNS, sencillas, divertidas, pero sobre todo, muy amigas. Como debe de ser.