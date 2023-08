Opacidad, corrupción y mentiras: el sello de la 4T

No hay mañana que López Obrador no diga que su principal lucha es contra la corrupción. Y esto merecería un aplauso enorme si con sus actos refrendará sus dichos, pero lamentablemente no es así y acá lo demostramos

Segalmex y el Insabi, por decir algo, serán la rubrica de la Cuatro T en opacidad y clara corrupción, y por más que los defensores del gobierno intenten desviar la atención, sus desfalcos y malos manejos son claros y escandalosos

Con base en un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes.

Además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.

Así, persisten los riesgos de corrupción en las compras públicas del Gobierno Federal, porque cuatro de cada 10 pesos en compras públicas se gastó a través de procedimientos sin competencia: en 2021, 41% del monto total fue adjudicado directamente y 4% a través de invitaciones restringidas.

Las instituciones federales incumplieron las leyes de contrataciones al adjudicar más de 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación.

De 2020 a 2021, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) retrocedió 26 puntos en el Índice de Riesgos de Corrupción.

Además, hay poca transparencia en las compras de algunas instituciones de salud.

En 2021 el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) no publicó la documentación completa de las 64 licitaciones públicas que realizó. Además, entre 2020 y 2021 aumentó el porcentaje de contratos del IMSS sin publicación en el EDCA, de 35% a 61%.

Y, en 2020 el Centro Nacional de Control del Gas Natural destinó 7% del monto gastado en compras públicas a procedimientos de excepción, mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementó a 50%.

Esto es la Cuatro T en rendición de cuentas: ¡Opacidad!

Con esto nos dejan claro, que con Morena y la 4T ni a la esquina de nuevo. Porque mientras el Presidente afirma que “ellos no son iguales” cada área de su gobierno y empresas vinculadas están haciendo más daño que lo ocasionado por la Estafa Maestra y de eso el Presidente jamás habla ni hablará