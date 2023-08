Con E de Éxito

¿Cómo entiende y se relaciona usted con el éxito? Por su significado, éxito refiere a una salida, a una terminación o a un resultado, generalmente victoriosos. De ahí que sea sinónimo de triunfo.

Tal vez usted pueda creer que es un concepto muy subjetivo o fuera de su alcance, lo que no es extraño, pues muchas de las cosas que creemos y que vamos adoptando desde muy temprana edad van poniendo condiciones que dificultan que alcancemos el éxito en aquello que soñamos. Tenemos que redefinir desde sus bases el concepto que adoptamos sobre el éxito.

Para comenzar, hay que identificar que son ideas ajenas transmitidas por la familia, por la religión, o por los grupos sociales que nos influyen, así que, de forma TOTAL, estas ideas se pueden cambiar. ¿Cómo se siente usted cuando logra algo, cuando alcanza una meta, cuando recibe un premio, una condecoración, una promoción laboral, o incluso, un reconocimiento verbal? ¡El sabor de la satisfacción es un shot garantizado de autoestima y autoconfianza! Y créame, no hay nada más efectivo o motivador e impulsor de nuestra vida que alcanzar algo que anhelamos y por lo que trabajamos.

No importa el tamaño de la presea, lo realmente importante es acostumbrarse y reentrenar al cerebro y a los neurotransmisores a que poder CAMBIAR lo que no nos guste; a alcanzar, lograr y ganar, como un estado óptimo que no nos resta virtud, pues otro de los grandes mitos que se han creado a lo largo de la historia, es que la E de éxito, también es E de egoísmo: ¡no, no, no! Nada más alejado de la verdad. Tenemos que separar conceptos, pues no por ser exitosos seremos egoístas, ni alguien que no alcanza el éxito no es egoísta.

Recordemos algo siempre: lo que tenemos establecido como nuestros principios fundamentales no tiene por qué verse afectado por ser personas exitosas, que logren, que alcancen y que sean triunfadoras en lo que desean. Las personas que viven en el victimismo, que se autosabotean o sabotean a otros ¡son profundamente egoístas! ¿Se da cuenta de que si tiene asociadas concepciones negativas al éxito, su mismo instinto de supervivencia le va a bloquear alcanzarlo? Por eso es tan importante romper con estas creencias que nos previenen de vivir con la expansión, extensión, comodidad, opulencia, y todo lo que nuestro Ser requiera en esta experiencia de materia.

“El cielo es el límite” es una conocida frase inspiradora que representa que hacia arriba no existe ninguna escala en la que usted se tenga que detener, es decir que podemos llegar hasta donde nuestras creencias, imaginación, ganas, entusiasmo y fuerzas nos den. Es sólo nuestra escala de valores, es decir, lo que nos importa, y lo que vayamos haciendo nuestro como programa creencias, lo que nos detiene para llegar hasta donde queremos. Ser buenas o malas personas no depende del éxito que tengamos.

Esto es algo que tenemos que reaprender para poder sentirnos cómodos con el éxito. Sea lo que sea que usted se proponga, hágalo de inicio creyendo que tener éxito ¡es una posibilidad! Y que esto no lo aleja de sus familiares, ni le hace una persona desleal, egoísta o traidora, por el contrario, usted hará que su clan crezca en otros sentidos inexplorados, así que eso suena más generoso que egoísta. Además, un Ser exitoso generalmente no tendrá tiempo para buscar cómo molestar a otros, por el contrario, tendrá más probabilidad de compartir su plenitud, que su miseria.