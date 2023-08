PolíticaConfidencial ¿Xóchitl será la apuesta del FAM? Alito ya dijo que sí...

Moreno llevará a cuestas la decisión de que, por primera vez, desde su fundación el PRI no tendrá candidato FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

XÓCHITL GÁLVEZ será la apuesta del Frente Amplio por México para la Presidencia de la República en el 2024. Por alguna razón, Alejandro Moreno A(m)lito, presidente del PRI, venía presionando a Beatriz Paredes para bajarla de la contienda. Lo anticipó el lunes 28 de agosto, como vaticinó la declinación de Santiago Creel… siendo del PAN. Alguien está tomando el control en el Frente…

ALEJANDRO A(M)LITO Moreno llevará a cuestas la decisión de que, por primera vez, desde la fundación del PRI hace más de un siglo, el otrora partidazo no tendrá candidato, menos candidata, a la Presidencia de la República. Ya se verá a qué apostó el priista que tendrá esa carga de la historia, como en su momento Francisco Labastida fue el primero en perder la elección en el 2000.

BEATRIZ PAREDES, una política completa, recibió un maltrato por parte de su dirigente. Por la mañana le dijo a Ciro Gómez Leyva que un director de orquesta sin orquesta, pues no puede hacer música. En el acto de anuncio en la sede nacional del PRI ella no estuvo presente. En la reunión privada con los 32 dirigentes estatales, a los sectoriales y coordinadores parlamentarios les agradeció el apoyo, pero ya no salió al acto público.

CLAUDIA SHEINBAUM se ha estado reuniendo en privado con liderazgos morenistas en la Ciudad de México. Aunque nos cuentan, como le anticipamos aquí, que se había planteado calmar las aguas en torno al proceso en la capital del país para la selección de la candidatura, también es cierto que hay movimientos. Para no perder de vista…