Por Alejandra González Rocha MNA, especialista Nutrición Gerontológica

Gracias a los avances tecnológicos la esperanza de vida va al alza, pero el envejecimiento es un proceso que no se detiene y sucede para todos durante el transcurso de la vida. Es un proceso heterogéneo que cada uno lo recorre a su manera, de acuerdo con su cultura, su alimentación, su estilo de vida, entre otros. En un panorama amplio los abuelos de hoy en México de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición presentan retos importantes.

El 90.5% de los adultos entre 60 - 69 años y 88.5% de mayores de 70 años viven con obesidad abdominal. También se ha identificado que 77.4% de los adultos mayores de 60 años padece síndrome metabólico, situación que involucra glucosa elevada, triglicéridos elevados, obesidad e hipertensión. Las causas de este síndrome también son las principales causas para muchas otras enfermedades crónicas, específicamente las cardiovasculares que son la principal casa de muerte en el mundo y más importante, una de las principales causas de discapacidad.

Entonces, hoy no sólo debemos pensar en la gran oportunidad de vivir más años, también debe entrar a la ecuación cuántos años serán de esperanza de vida saludable. Qué estamos haciendo hoy para alargar esa vida saludable, en la que podemos seguir siendo independientes y, con las capacidades para realizar nuestras actividades diarias con tranquilidad.

Diferentes estudios a nivel mundial han demostrado que a pesar de los cambios que envejecer conlleva, factores del estilo de vida como el ejercicio y la alimentación saludable ayudan a mejor la calidad de vida, incluso en edades avanzadas. Los músculos no sólo son parte del sostén de nuestro cuerpo, son también fundamentales para funciones metabólicas y la oxidación de células. Debemos trabajar desde adultos jóvenes en mantener buena cantidad y calidad de nuestros músculos, prepararnos, así como preparamos nuestra economía, o nuestra casa; pero, aunque no se haya hecho antes, nunca es demasiado tarde, y eso marcará la diferencia.

Los abuelos son una fuente de sabiduría, y motivación, porque no hay límite de edad para hacerlo diferente. No hay un límite para ser el abuelo que puede comer un helado, pero también que anda en bicicleta, corre, o juega con la pelota. No vamos a detener el paso del tiempo, no vamos a dejar de envejecer, pero sí podemos decidir cómo vamos a envejecer, qué tipo de abuelo queremos ser. Hoy te invito a ti que me lees, sin importar la etapa de tu vida que te encuentres, a reflexionar qué haces para construir ese cuerpo fuerte que te acompaña durante el proceso del envejecimiento y, en qué lado de los abuelos quieres estar. Hoy es el día para cuidar tu salud, para acercarte con tu médico, con un terapeuta, con un nutriólogo, para hacer que esos años que nos queden se vivan de la mejor manera.

Agradece a cada célula y ayudémosle cada día a envejecer mejor.

