Houston Travel Fest

Durante el Tianguis Turístico de México 2023, celebrado en la Ciudad de México en marzo pasado, se anunció la realización de una feria turística en la ciudad de Houston a finales de septiembre.

Meses más tarde, se celebró dicho evento en el centro de convenciones George R. Brown de Houston, Texas. El principal patrocinador fue la oficina de turismo de Houston (Visit Houston), no fue socio ni organizador, solo patrocinó mayoritariamente con el ánimo de fomentar el turismo entre ambas ciudades y naciones.

Como en muchas otras ferias alrededor del mundo, asistí a hacer la cobertura, pagué los 11 dólares y 80 centavos que costó la admisión general y recorrí los pasillos de la feria para reportar lo que aconteció. Lo mismo entrevisté al secretario de turismo federal Miguel Torruco —invitado por el alcalde de Houston— que a autoridades de la oficina de turismo de Houston, a diversos secretarios de turismo estatales y algunos empresarios del sector que tuvieron presencia.

El evento lució vacío, no llegó la gente que se esperaba o se había prometido. A diferencia de otras ferias, esta resultó un extraño híbrido entre citas de negocios entre operadores mayoristas, agencias de viajes y destinos y, venta de viajes al público en general en los pabellones, hecho que no se realizó de acuerdo a las expectativas por la nula asistencia. Considero que fue un error cobrar diez dólares más impuestos el acceso al público cuando se trata de una feria nueva, por otro lado, la falta de difusión impidió que la gente en Houston supiera del evento, no hubo ningún noticiero hispano ni anglo local transmitiendo el día de la inauguración, esperando que así la gente llegara los dos siguientes días.

De acuerdo a la página electrónica del evento, hubo más de 3 expositores supuestamente confirmados que no asistieron. Los precios de los pabellones rondaron entre los 3 mil 530 dólares y los 36 mil 700 dólares, de acuerdo al tamaño y el sitio de ubicación. Llamó la atención el caso de Yucatán, estuvieron anunciados y presentes con un pabellón, sin embargo, mediante el mecanismo de transparencia el gobierno estatal se confirmó que no existió contrato ni pago para estar en dicha feria, de acuerdo a las solicitudes de información 310571923000045 y 311905723000007, por lo que, o se regaló el espacio para Yucatán o se pagó fuera de los lineamientos de la Secretaría de Fomento Turístico y del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán.

Jalisco por ejemplo, pagó 182 mil 166 pesos con 60 centavos por el pabellón que tuvieron en la feria, de acuerdo al oficio DJ/CST/134/2023 del gobierno del estado.

La empresa organizadora, aparentemente fue Smart Strategic Marketing, con domicilio fiscal en Houston, Texas. Esta empresa ha tenido relación con entes públicos en México, como en 2021 que firmó un contrato con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo por 500 mil dólares, para una campaña digital en línea en las ciudades de Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Phoenix, Miami y Atlanta. Se trató de ubicar banners en páginas de turismo de acuerdo al contrato CPTQ-05-2021, del cuál no hay un informe posterior de los resultados en la plataforma estatal.

También en 2018, esta misma empresa firmó el contrato CT-015/2018 con el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, por un monto de 9 millones 432 mil pesos, cuyo objeto fue gestionar la publicación en diversas plataformas online para las Campañas Publicitarias y de Promoción Turística en la Región de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá; del mismo modo en la plataforma no se reportan los resultados del contrato.

Otra empresa ligada al mismo holding es Viva The Woodlands Magazine, una revista —cuya última edición agosto/septiembre de 2023 consta de 42 páginas— que también ha tenido contratos millonarios con entes públicos en México, como el caso del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que contrató 250 mil dólares de acuerdo al contrato CPTQ-28/2020 y después, 500 mil dólares de acuerdo al contrato CPTQ-06/2021. Cuando se trata de una revista que compete solo a la comunidad The Woodlands, al norte de Houston.

Estos contratos públicos muestran la experiencia que se debiera tener en términos de promoción turística, por ello sorprende que no se haya logrado el mínimo en materia de visitantes, ojalá que quienes invirtieron dinero en este proyecto, logren recuperar sus inversiones pronto.