El presupuesto resultó un fraude para los mexicanos

La semana pasada los diputados de morena y sus aliados aprobaron el Presupuesto de Egresos para el siguiente año. Mucho se ha hablado de la traición por parte del partido oficialista al estado de Guerrero pues a pesar de que desde la oposición ofrecimos alternativas e hicimos propuestas posibles y coherentes, se negaron a asignar recursos para la reconstrucción y rescate del estado que como todos sabemos se encuentra devastado por el paso del huracán Otis. Simplemente y de manera miserable no quisieron que los damnificados recibieran ni un solo peso.

Pero esto no es todo, pues además de ser un presupuesto en el que no se tomó en cuenta el bienestar de los mexicanos, es el mayor en la historia del país que principalmente servirá para continuar inyectando recursos a los caprichos del inquilino de Palacio.

Necedades que se han convertido en una carga muy pesada para todos los mexicanos y que tendremos que seguir pagando por los caprichos de un solo hombre.

Por otra parte, hubo recortes millonarios a órganos autónomos y otros Poderes de la Unión convirtiéndolo en un presupuesto autoritario y vengativo pues continúan los intentos por asfixiar a las instituciones que no se dejan dominar y que representan una verdadera rendición de cuentas para el gobierno morenista.

Al presidente no le gustan los contrapesos. ¡Es reprobable el uso político del presupuesto pues atenta principalmente contra el bienestar de las familias!

También es centralista pues perjudica a estados y municipios a quienes cada vez se les destinan menos recursos para su operación haciendo todo lo posible para obligar a presidentes municipales y a gobernadores a depender al gobierno federal y así poder controlarlos.

Como si todo esto no fuera suficiente, entre otros actos ilegales y de corrupción, lo que el gobierno morenista pretende hacer con el dinero de los mexicanos es incrementar los apoyos a través de los cuales intentarán manipular el voto y financiar su estructura electoral para el próximo año. Es indignante que usen la simulación de los programas sociales para manipular a quienes más los necesitan. ¡Son patéticos! Al tiempo…

DETALLES. Del 11 al 17 de noviembre se estará llevando, en San Francisco California, la semana de Líderes de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2023, con el tema “Crear un futuro resiliente y sostenible para todos”. El objetivo de este foro es promover el comercio y la inversión libres, justos y abiertos y a su vez ayudar a fomentar un crecimiento económico sostenible.

Después de las declaraciones de López Obrador en relación a que no asistiría para no encontrarse con la presidenta de Perú, se notó que hubo llamadas desde la Casa Blanca para que cambiara de opinión.

Definitivamente México no puede darse el lujo de no asistir a un evento convocado por nuestro socio comercial más importante y aunque la participación del inquilino de Palacio no es fundamental pues ya sabemos que no entiende nada de temas internacionales, estaremos atentos a los resultados.