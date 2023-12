Desaparecer los órganos autónomos es otro de los despropósitos que a este gobierno se le puede ocurrir. Con esto reafirma su animadversión a la transparencia, la rendición de cuentas, los contrapesos, la vigilancia de los recursos públicos y los derechos humanos.

No sorprende que el inquilino de Palacio Nacional anuncie tal despropósito, nunca, desde que asumió la Presidencia, ha visto a los órganos autónomos como entes que forman parte de nuestra democracia, por el contrario, le parecen y le son incómodos.

Decir que los órganos autónomos “no sirven para nada”, es tanto como decir, que la democracia no sirve. Cada uno de estos organismos surgieron de la ciudadanía y para la ciudadanía.

Tanto el INAI, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), son demandas de la sociedad civil organizada, no de los partidos políticos; y su creación responde a que el poder público debe ser más ciudadano y menos político.

Estas instituciones con autonomía presupuestal y de gestión respecto del Ejecutivo y de los poderes económicos, son producto de la necesidad de vigilar el gasto público, así como de evitar los monopolios, entre otras.

Al presidente le molesta la transparencia y aborrece la rendición de cuentas. Él es partidario de la opacidad, de la discrecionalidad, de las adjudicaciones directas, de la impunidad y de tener todo el control, es decir, monopolizar.

Su sueño más grande es que nadie fiscalice los recursos públicos que surgen de los impuestos que pagamos las y los mexicanos. Dinero que no es del presidente ni de ningún gobierno, es del país, de todos nosotros.

Por eso el INAI es su peor “adversario”, pues gracias al trabajo que realiza este órgano autónomo, es que se nos informó de la estafa y corrupción en Segalmex. Un hecho que ha perseguido al presidente durante su gobierno, y que lo señalará una vez que termine su sexenio.

El presidente dice que son transparentes, pero de ser cierto, habría permitido que su bancada en el Senado y las de sus aliados, nombraran a los nuevos comisionados del INAI.

Por lo pronto, le decimos al presidente que Acción Nacional votará en contra de esta reforma y de cualquier intento que ponga en riego nuestros derechos, libertades y nuestra democracia.

México merece un gobierno demócrata, no uno autoritario, opaco, caprichoso; que piense en el bien común y no en el del presidente, sus cercanos o aliados.

Este tipo de reformas ponen de manifiesto lo que significa apostar por la continuidad. Nada que surja de este régimen abonará a nuestra democracia.

De tal suerte que el nuevo despropósito no alcanzará las dos terceras partes que se requiere para aprobar su reforma, y no porque los partidos se opongan a ella, sino porque la ciudadanía no lo permitirá.