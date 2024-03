Una de las 5 de Taboada: transporte público

Los capitalinos todos los días nos enfrentamos a una serie de peligros cuando se trata de movilidad, un claro ejemplo de esta situación es el Metro que se cae a pedazos, se inunda y se incendia. Los 3 millones de personas que lo usan todos los días arriesgan su vida al trasladarse. El transporte público debe solucionar las necesidades de desplazamiento de las personas, sin embargo, en la Ciudad de México sucede todo lo contrario.

Debido a la falta de coordinación entre las autoridades responsables del transporte, el sistema está fragmentado (Metro, autobuses, trolebús, bicicletas) y esto hace muy complicado que las personas puedan cambiar de un medio de transporte a otro de manera rápida y ahorrar tiempo en los traslados, pues es necesario transbordar varias veces para llegar a algún lugar.

Otro de los graves inconvenientes en materia de transporte es la ineficiencia y abandono en su estructura. El deterioro de varias rutas y líneas es evidente, al oficialismo no le importa el riesgo ni las catástrofes que sufren las personas al usarlo, hasta la vida pierden. Siempre se lavan las manos y se van por la tangente.

Para nadie es un secreto que las estaciones del Metro y las paradas de los autobuses, están en pésimas condiciones lo que afecta la seguridad de los pasajeros. Como si esto no fuera suficiente, la inversión en infraestructura y las actualizaciones tecnológicas que el gobierno debe llevar a cabo al transporte público son nulas, no existen, a morena no le importa mejorar.

Alrededor de 1.5 millones de personas viajan largas distancias desde las zonas periféricas hacia la Ciudad de México para trabajar y estudiar. Los tiempos de traslado varían de manera muy notoria, dependiendo del medio de transporte que se utilice, la falta de acceso equitativo a opciones de transporte eficiente y seguro afecta más a quienes dependen del transporte público para poder trasladarse todos los días. Es común que los usuarios pasen más de una hora en el transporte afectando su calidad de vida.

Los transportistas de la capital se enfrentan a constantes extorsiones por parte del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), motivo por el que el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México se ha comprometido a eliminarlo. El exceso de regulación que se impone al gremio se traduce en chantajes y presiones fuera de la ley que los perjudica.

Nuestra ciudad enfrenta un gran número de problemas relacionados con la integración, el mantenimiento de la infraestructura y la equidad en el acceso al transporte público. Para Santiago Taboada, próximo jefe de Gobierno, es indispensable que lo que tenemos opere mejor y además incrementar la oferta de buenos servicios para la ciudad, reduciendo tiempos, elevando la comodidad y alcance de los sistemas en un entorno de accesibilidad.

Para esto propone, entre otros, renovar el equipamiento y espacio público, modernizar el Metro e implementar un programa de actualización de las unidades. ¡El cambio viene! Al tiempo…