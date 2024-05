PolíticaConfidencial ¿Zoé Robledo seguirá al frente del IMSS? Hay quien tiene “otros datos”

ANA LILIA RIVERA y el Senado inútil. La cámara alta ha sido maliciosamente omisa en su obligación de reponer a los comisionados faltantes del INAI. Ahora, su presidenta, de extracción morenista, ya fue notificada del nuevo requerimiento de la Corte para que informe sobre el estado de ese proceso que lesiona los derechos ciudadanos de acceso a la información, tutelados por el organismo que encabeza Adrián Alcalá. Desde diciembre de 2023 el Senado ha sido capturado por el oficialismo en una de sus constantes más regresivas en materia democrática, pues elude la obligación constitucional de hacer públicos los asuntos de interés general. Los artículos 105 y 106 de la propia Constitución validan que el máximo tribunal intervenga en las controversias entre un órgano autónomo y el Poder Legislativo, y puede incluso separar de su encargo a la autoridad responsable si incumple la sentencia. ¿Cuándo comienza?

LA CORTE, la ley de autor y la censura. La ministra presidenta Norma Lucía Peña pospuso hasta el jueves su toma de postura sobre una discusión que se viene acumulando al menos desde principios de año, para determinar si son constitucionales o no reformas de 2020 a la ley federal de derechos de autor, que obligan a instancias no definidas con plena claridad, a retirar contenidos de internet ante un reclamo de una presunta violación a los derechos de un creador de contenidos. Los ministros Yasmín Esquivel, Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat se inclinaron este martes por validar la reforma. En contraparte, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunciaron por invalidar de plano la reforma, y Lenia Batres propuso invalidar parcialmente la misma. El organismo Artículo 19, defensor de la libertad de expresión en el mundo, alertó que, si no hay suficiente claridad en la resolución de la Corte, esas disposiciones pueden ser empleadas para disfrazar actos de censura contra medios de comunicación y ciudadanos en general. Quizá sea mejor tomar un respiro para que el máximo tribunal garantice transparencia y responsabilidad antes de resolver de espaldas a una compleja agenda que está atravesando al mundo entero.

IECM y el fantasma del PREP. Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, no ha sido informada de que la publicación del Programa de Resultados Preliminares para la elección del próximo domingo acumula trastornos técnicos que están llevando a bloquear su enlace con las plataformas digitales de medios de comunicación, un espacio que fortalece la transparencia y la credibilidad de todo el sistema. Su equipo técnico responsabiliza un día a la UNAM, a cargo del manejo del sistema, otro a los medios, y al siguiente señala al Instituto Nacional Electoral, que preside Guadalupe Taddei, de un presunto recorte draconiano y despidos sumarios en el área respectiva. La consejera Avendaño corre el riesgo de pasar a la historia como una nueva Bartlett si se le cae el sistema o atrae suspicacias en un momento en el que se prevén comicios muy complejos en la capital del país.

ZOÉ ROBLEDO: Relevo en el IMSS. Altos funcionarios del organismo más importante de salud pública en México han recibido instrucciones para que a partir del día 15 de este mismo mes estén listos para iniciar el proceso de entrega-recepción, cuando no se habrán cumplido siquiera dos semanas de los comicios presidenciales. Su director general ha sido un fiel seguidor de Claudia Sheinbaum desde antes de que arrancara el proceso interno para definir candidaturas de Morena. Y fue obligado por el presidente López Obrador a renunciar a sus aspiraciones para buscar la gubernatura de Chiapas, que tanto tiempo le había consumido. Ahora se presume que, si el oficialismo conserva la Presidencia, él será ratificado en el cargo. Pero algunas voces dicen tener otros datos.