Música con alma

La música dedicada a Dios tiene una larga historia. Pienso, por ejemplo, en el gospel que en su definición más pura era básicamente cantar los evangelios (de hecho, de ahí viene el nombre, godspell) y que se hizo muy popular en los años 30, en Estados Unidos; un ritmo que tenía este sabor sureño que enamoró a artistas como Elvis Presley y que lo influenciaron al inicio de su carrera.

La música cristiana en español, por otro lado, fue aprovechando otros ritmos ya establecidos. A principios de los 70, Sergio Moreno le entró a la música rock con su grupo “La Tierra Prometida” o en Nueva York se popularizó la salsa con Eliezer Espinoza y su orquesta “Apocalipsis”.

Bachata, pop, un sin fin de géneros que tienen un público tan importante que incluso la música cristiana es una categoría en los premios Latin Grammy: figuras como el Padre Marcelo Rossi, Juan Luis Guerra, Álex Campos y el seis veces ganador, Marcos Witt.

Marcos Witt tiene ya un largo camino recorrido. Comenzó muy joven, en Durango y posteriormente terminó sus estudios en Estados Unidos. Si pudiéramos hablar de una super estrella de la música cristiana, Marcos Witt podría entrar en esa categoría. Hace poco tuve el gran honor de platicar con él.

¿Por qué escoger la música para llevar a cabo su misión que, en sus propias palabras “intenta ayudar a las personas a conocer a Jesús para que vivan mejor”? “Yo me di cuenta muy jovencito que la gente le cantaba a la mujer, al vino, al placer y hasta a los caballos. Y me di cuenta que nadie le estaba cantando a Dios” me dijo “y somos seres espirituales, es una parte muy importante del ser humano. Entonces uní mi amor por la música con mi amor por las enseñanzas de Jesús, y ahí es donde empecé a componer canciones”.

Le pregunté cómo ha logrado resistir y seguir y seguir en esta carrera musical, a lo que me respondió que “Me rodeé de gente que me ama mucho, como mi esposa, que me da buenos consejos y apoyo. También me rodeé de gente muy profesional que me ayuda a todas las cosas técnicas, y que esta carrera es un rompecabezas de mil pedacitos. Eso me ha traído mucha paz, pero principalmente lo que me ayuda es esta relación personal íntima con Dios”.

¿Cómo hacer para no romper esta relación? “Con comunicación día a día, tiempo diario y obviamente esa comunicación no solo es de hablar, sino escuchar. Todos los días tengo esta conversación no formal, personal con Dios. Le encargo los problemas que tengo”, me dijo con una amplia sonrisa.

Hablar con Marcos es muy emotivo, da mucha paz. Y platicamos un poco de este mundo tecnológico, que parece tan apartado del mundo espiritual: “Cuando yo canto una canción la voy a cantar siempre con más alma que cualquier computadora. Entonces yo creo que podemos aprovecharnos de la inteligencia artificial para poder avanzar más rápido en ciertos trabajos pero no estoy preocupado de que me roben el alma. Esa es mía, nadie me la va a poder quitar. Pero ojalá que no llegue el día en el que la IA reemplace a los artistas”.

Y vaya que escuchar a Marcos, especialmente en esos momentos en los que te sientes abrumado, resulta todo un privilegio.