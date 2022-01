¿Sabes por qué es más delicioso el pan de masa madre?

Publimetro platicó con la Chef Paulina Carreño y propietaria de la panadería Panina donde elabora buen pan con base en masa madre para obtener un sabor más natural y delicioso.

¿Cuándo abriste tu panadería en San Miguel de Allende?

—Lleva cinco meses abierta pues la abrí en agosto 2021 y gracias a Dios ha ido mucho mejor de lo que esperaba, aunque en realidad no sé bien lo que esperaba.

¿Qué es lo que ofreces?

—Es una cafetería-panadería en la que el pan es lo principal. Tengo jugo, café, diferentes tipos de bebidas y desayunos, en los que incluyo el pan en todos ellos.

Panadería Panina La chef Paulina Carreño se siente satisfecha por todo lo que ha logrado en pocos meses con la Panadería Panina. (Cortesía)

¿Por qué elegiste San Miguel de Allende?

—Soy de Guadalajara y antes viví muchos años en la Ciudad de México, pero escogí este lugar porque me enamoró y pensé que era buena idea vivir aquí y poner el negocio.

Muchos artistas se vienen a vivir acá, hay mucha inspiración y esta gente valora más el producto que las personas que tienen prisa o no entienden bien los procesos que se llevan a cabo en la creación del pan y que son lentos cuando lo haces con masa madre o natural o cuando buscas que los sabores estén en su máximo esplendor.

¿De dónde te surge el amor por la panadería?

—Dentro de las cocinas y los restaurantes, desde chiquita me llamó la atención y aprendí viendo YouTube.

Estudié gastronomía y trabajé en varios restaurantes y justo aquí, cuando todo se tiene que acelerar por todos los platillos que tienes que entregar, descubrí que lo único que no se puede acelerar es el pan porque tiene que llevar su tiempo.

¿Por qué el nombre de Panina?

—Escogí este nombre porque me llamo Paulina y desde chiquita mi familia me dice “Panina”, así que cuando estaba buscando qué nombre ponerle al negocio pensé en algo que reflejara mi esencia y que tuviera que ver con pan, así que por ese le puse este nombre.

Panadería Panina Chef Paulina Carreño, propietaria de Panadería Panina, en San Miguel de Allende, Guanajuato. (Hugo Esteban Fotografia/Cortesía)

¿También das talleres de masa madre?

—Sí, de hecho el negocio empezó así en Guadalajara en la pandemia. Empecé a compartir lo poquito que sabía sobre la masa madre y que lo descubrí en los restaurantes.

Empecé a compartirlo con amigos y luego se volvió viral en las redes sociales y mucha gente se interesó por querer aprender esto y también a hacer pan y durante un año este fue mi negocio principal.

Ahora tengo presencial y también por zoom para los que no quieren salir o están lejos de aquí.

¿Qué es la masa madre y cuál es la diferencia con la preparación tradicional del pan?

—La masa madre es un fermento y por dar una analogía, es como los búlgaros, que son bacterias y le pones leche y se multiplican.

Con la masa madre es muy parecido porque es una levadura o fermento que si se le agrega más harina y más agua, que es su comida, se multiplica y esto es la base a la que se le agrega mantequilla, agua, harina y demás ingredientes se crea el pan, sin tener que usar levaduras comerciales o polvos ya preparados. El resultado es más natural.

¿No te dio temor competir con tanto chef de reconocimiento internacional que hay en San Miguel de Allende?

—Justo en la calle donde estoy es la calle de las panaderías, hay dos adelante de donde estoy y otra más a la vuelta que es muy famosa y la verdad no me detuve a pensar en esto.

Lo padre es que han ido varios chef y cocineros a la panadería y me han dicho que mi pan de masa madre es el mejor de San Miguel, o chef de Estados Unidos, de Nueva York o San Francisco, me han dicho que mi pan les hace recordar a su ciudad y todo esto me da mucha satisfacción.

Panina

Stirling Dickinson No. 03

Colonia San Antonio

San Miguel de Allende

Web https://panina.mx/