Facundo estrena podcast: Hazlo por la chela

Hazlo por la chela es el nuevo podcast de Facundo, ahora el popular conductor será el anfitrión de esta serie de episodios donde a través de una plática amena y divertida conversará con expertos entrenadores, atletas, psicólogos y médicos, quienes se encargarán de guiar a la audiencia hacia una vida más plena y feliz.

Hazlo por la chela es un proyecto realizado en conjunto con Sonoro, la red de podcasts número uno en América Latina y Michelob Ultra, la cerveza Premium light más vendida en México.

En cada cápsula, la gente aprenderá cómo mejorar sus hábitos alimenticios, de sueño, de ejercicio, e incluso de salud mental, y divertirse en el proceso. Asimismo, se abordará una barrera específica del mundo Health & Wellness, mostrando distintas maneras de derribarla. Los ocho episodios ya lo puedes disfrutar a través de Spotify.

Para conocer un poco más de esta aventura, Facundo platicó con Publimetro sobre la experiencia de adquirir un estilo de vida activo y en equilibrio.

Facundo platicará con Jo Canales, preparador físico de Checo Pérez y de Miguel Layún. (Cortesía)

¿Cómo nace la idea de unirte a Grupo Modelo en este podcast? ¿qué fue lo que te convenció para participar con ellos?

— Lo que más me gustó es que sentí que era un podcast que realmente podía dar consejos prácticos para que la gente los aplicara en su vida diaria y fuera más feliz.

Hazlo por la chela es un balance entre algo divertido y algo positivo, el que tenga un contenido tan valioso hace que la gente que lo escuche termine muy agradecida, y al final, me llevo gran parte de esa energía porque la gente termina pensando que yo soy aquel que les está dando las herramientas para tener una vida más chingona.

A mí me enorgullece bastante que la gente la gente cambie su vida de manera positiva con algo que escuchó por divertirse y que terminó inspirándolo.

¿Ha sido fácil o difícil para ti llevar un estilo de vida en equilibrio?

— Pues… creo que fácil porque el punto para mí nunca ha sido sacrificar las cosas que me gustan, siempre pienso que si voy a hacer cosas que siento que no son lo mejor para mi cuerpo tengo que compensarlas con otras que siento que sí lo son.

Hay cosas que me dan hueva, por ejemplo despertarme y tomarme un vaso de agua cuando prefiero tomarme una taza de café, pero digo “para ganarme la taza de café primero tengo que tomarme dos vasos de agua”, y ya luego que me los tomé digo “bueno ya, ya es momento del café”, y la verdad que los dos vasos de agua que me tomo al principio a veces me los tomo a la fuerza pero sé que mi cuerpo los necesita y es lo que me va a dar el combustible para estar chido en la mañana.

El propósito: demostrar que una vida en balance es una vida donde puedes estar en forma, saludable y en paz, sin dejar de hacer lo que te gusta. (Cortesía)

Por ejemplo, siempre he hecho ejercicio porque me divierte, pero sí hay veces que digo “ya wey, tengo que hacer algo” y al principio quizás sí me cuesta empezar, pero ya que llevo cinco minutos ya me la estoy pasando bien y lo disfruto.

Quizás lo difícil es levantarse temprano pero ya que estás con tu bicicleta en el Desierto de los Leones subiendo la montaña ya te la estás pasando poca madre, lo difícil fue el despertador y decir “que hueva despertarme”, pero creo que son pequeños sacrificios que al final te hacen la vida mucho más feliz.

Para mí llevar una vida en equilibrio no es tan difícil sobre todo porque pienso que las cosas que me gustan y que no son las más saludables para que las pueda seguir haciendo las tengo que hacer con cierta medida, o sea me encanta la pizza pero no voy a comerla diario y lo tengo tan claro que hace que el día que coma pizza me como todas las que quiera, y al día siguiente no vuelvo a comer pizza, pero también porque no se me antoja, entonces creo que es una cuestión de que todo se puede hacer, pero con cierta medida.

Facundo lidere la conversación con un tono ligero y su particular sentido del humor. (Cortesía)

Un podcast que habla del balance que debes tener en tu vida, ¿Qué has aprendido al respecto en estos primeros episodios?

— Creo que de las cosas que más me quedan claras es que es importante meditar. Yo pensaba que meditar era una estupidez y hasta me daba hueva hacerlo, medio lo empecé a poner en práctica y me di cuenta que terminas encontrando un buen de cosas de ti mismo que te hacen mucho más feliz, es como un abrazo al corazón que te das tú mismo cuando te pones a meditar, sobre todo porque es como quitarle basura a los pensamientos, y siento que pasa como cuando te vas de vacaciones, tu química cerebral cambia y dices “ah no mames existe otra vida que no es sólo estar pensando en responsabilidades” y el meditar te hace entender ahora que tienes esta herramienta para cuando la necesites.

Otra cosa que aprendí es estirar, siempre que hacía ejercicio, terminaba y me bañaba, pero después de hablar con todos los especialistas me di cuenta de que estirar te sirve un montón para evitar lesiones y para lograr que tus músculos se desarrollen mucho mejor, entonces ahora, aunque me da flojera lo hago, me doy mis diez minutos después de hacer ejercicio para estirar.

Un ejemplo más es la alimentación, después de hablar con NutriPau me di cuenta de que se puede comer de todo. NutriPau nos desmintió varios mitos y nos dijo “lo importante es comer de todo” y eso me quedó muy claro, lo importante es tener un balance, no es ser un atascado de nada sino hacer todo y disfrutando de las cosas que te gustan hacer, pero ganándotelas de alguna forma.

Con la pandemia, ¿te acercaste más a los temas de Health & Wellness?

— No creo que haya tenido que ver la pandemia, siempre fue algo que me gustó, más bien como que en esta época de pandemia se me antojó que, así como todo mundo te presiona para que uses cubre bocas y te vacunes.

A mí se me antojó decir “wey, el problema no es ese, el problema es que somos bien sedentarios, huevones, desidiosos” y entonces quise transmitir información de lo importante que es la medicina preventiva, comer sano, dormir bien, hacer ejercicio; y así como todo mundo te presiona para usar el cubre bocas, a mí me encanta presionar a la gente e invitarlos a que se pongan las pilas para que realmente tengan una salud más chida.

Hazlo por la chela ¿es una invitación también para decir que puedes tener un estilo de vida sano, sin dejar de tomar?

— Sin duda, de hecho, de eso se habla en todos los episodios, hablamos de que hasta el tema de beber es muy sano, sobre todo para la mente, y no porque la cerveza te vaya a dar salud mental, sino que el convivio con tus cuates o la gente con la que te vas a tomar tu cerveza hará que tengas una vida más próspera.

Entre nuestros especialistas invitados se encuentra Alan Abruch, especialista en medicina preventiva, quien nos compartió que existe un estudio acerca de los países más longevos y estos concuerdan en que hay tres factores que hacen que la gente viva más sana más tiempo: lo primero es que caminan mucho, lo cual estimula la musculatura en la parte inferior del cuerpo que es donde están los músculos más grandes, lo importante de tener una musculatura robusta es que metabolizas mejor todos los alimentos y las grasas; el segundo es que mantienen una alimentación a base de plantas, y el tercero es que socializan con la gente.

Una vida compartida con los demás, cómo el convivir con los vecinos, el platicar y el salir a la calle te puede dar tanta salud mental que hace que la gente viva más tiempo y más sano. Es importante tomarse unas chelas con los cuates, no es un pecado si no una necesidad.

¿Y cuál es tu cerveza favorita y por qué?

— ¡Obvio Michelob Ultra! porque sabe rica, te refresca y no te sientes culpable.