San Miguel de Allende conquistará al mundo con campaña turística

Gracias San Miguel de Allende por Hacer Latir a México es la nueva campaña turística de este destino con la que pretende reactivar su economía.

“No buscamos los premios sino la unidad de todos los gremios”, afirmó el alcalde municipal, Mauricio Trejo Pureco, quien también señaló que dicho destino es grande por lo que hace cada uno de sus ciudadanos y donde conviven en armonía 62 nacionalidades.

“Es una campaña turística con movimiento que reconoce que San Miguel de Allende es más que un simple corazón, es un corazón que late, es el municipio que hace latir a México, en eso se basa. Queremos decir que es la ventana de México al mundo, pero no lo podemos hacer si no nos enfocamos en la unidad de los gremios, en el desarrollo social, a que todo ese bienestar que el turismo genera pueda permear a los más necesitados y concentrarnos en la materia más importante de este bello pueblo que son los sanmiguelenses, los de nacimiento y los adoptados” reiteró el alcalde.

“La campaña está muy pensada en los tiempos actuales que vivimos, en la que San Miguel de Allende ya no puede detener su economía”, aseguró el alcalde municipal, Mauricio Trejo Pureco. (Erika Padrón / Publimetro)

[ ¿Viajas en pandemia? Aquí los mejores tips ]

El video que acompaña a esta promoción es muy emotivo porque presenta distintas personalidades del gremio de la música, cultura, gastronomía y sociales, dando gracias por aquello que este rincón del país les ha dado y marcado, así como por cada una de las experiencias, sentimientos, recuerdos y emociones que ha brindado a todos los viajeros, quienes tienen una historia qué contar de este impresionante lugar.

Durante este 2022, San Miguel de Allende tiene preparada una nutrida e innovadora agenda de experiencias, que se realizarán en el Jardín Principal los últimos viernes de cada mes, las cuales darán nuevamente vida a este espacio aumentando la estadía de los turistas y por ende, el incremento de la derrama económica a la ciudad.

Es así como este municipio da un paso hacia adelante para recuperar la posición que tenía antes de la pandemia, por ello regresarán los festivales culturales impulsando las tradiciones con el objetivo de posicionarse como el destino número uno del país y de los principales del orbe.

[ Cumple tus propósitos: Estos productos en Claro Shop te ayudarán a lograrlo ]

San Miguel de Allende ya no puede detener su economía, pero no puede entrar en una lucha con otros destinos turísticos porque se cuece aparte, porque es un destino cultural, con muchas tradiciones que ya se le denomina el corazón de México. San Miguel no es un Pueblo Mágico sino un pueblo con magia.

— Mauricio Trejo Pureco, alcalde de San Miguel de Allende