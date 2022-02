Dinos qué tan romántico eres y te decimos qué idioma deberías aprender

Diversas encuestas señalan que las lenguas más románticas son el español, el francés y el italiano; no es coincidencia que sean lenguas romances, con el latín como raíz, pues destacan por su bello sonido.

Cuando se trata de expresar nuestro amor, estos idiomas tienen la cualidad de transmitir pasión y sentimiento en su cadencia y construcción fonética. Por ejemplo, no es lo mismo decir ‘je t’adore’ (te adoro en francés) que ‘ich verehre dich’ (te adoro en alemán). O decir ‘te amo’ a decir ‘aishite iru’ (te amo en japonés). Sin embargo, lo importante es saber qué tan romántico es el hablante en cuestión.

Para saber qué idioma va mejor con tu grado de romanticismo, te compartimos este test que te confirmará de una vez por todas cuál es el idioma que deberías aprender este año y comenzar a ponerlo en práctica este San Valentín.

1. ¿Qué palabra te parece más bella?

a) amour

b) amore

c) liebe

d) watakushi-wa anata-wo ai shimasu

2. ¿Cuál sería un plan perfecto para el 14 de febrero?

a) Un fin de semana entero con la persona que quiero/me gusta

b) Una cena a la luz de las velas

c) Un maratón de nuestra serie favorita

d) ¡Qué cursilería celebrar esa fecha!

3. Elige una frase para abrir la carta que le darías a tu pareja

a) Amore della mia vita

b) Mon amour

c) Liebe meines Lebens

d) Watashi no ai

4. ¿Cuál sería el lugar que elegirías para visitar con tu pareja?

a) París

b) Venecia

c) Múnich

d) Cualquier lugar está bien… pero sin compañía

Si quieres practicar un idioma, puedes escuchar relatos románticos de la vida real en el podcast de Duolingo, Relatos en inglés. (Dreamstimre)

5. ¿Cuál sería el gesto más romántico que podrían tener contigo?

a) Que me escriban un poema/canción

b) Que me sorprendan con mis flores favoritas

c) Que me presenten a su familia y amigos

d) Que me compartan la contraseña de su plataforma de streaming

6. Lo más romántico que has hecho por alguien:

a) Casarme

b) Luchar por nuestra relación

c) Hacerle la tarea

d) Ser puntual en nuestras citas

7. La expresión que describe a tu otra mitad:

a) Fuori dal mondo

b) Exceptionnel

c) außerordentlich

d) mid-eul sueobsneun

8. ¿Aprenderías otro idioma por amor?

a) Absolutamente

b) Sólo si es francés o italiano

c) ¡Claro! Por amor a mí

d) Lo dudo seriamente

RESULTADOS

Mayoría de a: El mundo tiene razón: el francés es el idioma más romántico y tú eres el mejor embajador o embajadora. Como prueba de esto, es el tercer idioma más estudiado en Duolingo a nivel global, con 24 países aprendiendo cómo decir “je t’aime”. No sabemos cómo es posible que tú y este idioma hayan pasado tanto tiempo separados cuando es obvio que tienes la pasión que se necesita para hablarlo con orgullo, mon chér.

Mayoría de b: Si el francés es el idioma romántico por excelencia, el italiano no se queda atrás, 40 millones de usuarios registrados en el mundo ya pueden hablar italiano “molto bene” con ayuda de las aplicaciones. Además, suena tan bello como el español, pero con una entonación que te hará ganar dos que tres corazones después de escucharte pronunciar “bellissima”.

Mayoría de c: Ok, lo tuyo no es el romanticismo como lo entiende la mayoría. A ti te gustan las cosas más complejas o, si se puede, únicas. Por ello el alemán es el idioma perfecto para ti, pues con sus construcciones largas y palabras que solo existen en el idioma, sentirás el reto y que estás fuera de los clichés. No por nada es el cuarto idioma más popular para aprender.

Mayoría de d: Las encuestas globales destacan idiomas como el coreano y japonés como los menos románticos, pero los que han aumentado en popularidad e interés para aprender. Lo tuyo no son los lugares comunes y el derroche de miel, a ti te gusta perderte en algo nuevo y memorable. No te caracteriza el romanticismo, pero sí que eres alguien con atención al detalle.

