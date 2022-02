Malbec, Mon amour, un libro que te lleva de viaje por la historia de esta uva

Mendoza es sinónimo de vinos, del mejor Malbec del mundo, el cual nace entre sol y montaña, así que para conocer esta tierra qué mejor que dos apasionados del vino y referentes de la enología y viticultura: Laura Catena y Alejandro Vigil quienes nos llevan con el libro Malbec, Mon amour, a un apasionado viaje de sabor por una de las regiones más sorprendentes de Argentina.

“Malbec mon amour” es un libro publicado por Catapulta Editores y lo puedes encontrar en amazon.com (Cortesía)

Laura Catena es reconocida como el rostro del vino argentino en el mundo, cuarta generación de una dinastía dedicada a la pasión del tinto, médica graduada de Harvard y Standford, fundadora del Catena Institute of Wine y además de todas esas actividades es autora de otros dos libros,Vino argentino y Gold in the Vineyards.

Por su parte, Alejandro Vigil es ingeniero agrónomo con dos maestrías, una en enología y otra en irrigación. Se integró a la bodega Catena Zapata en 2002 y junto con Laura han colaborado estrechamente en un objetivo común: elevar el vino argentino.”

El libro nació hace 17 años, entendíamos que en el mundo del vino no existía un libro del Malbec y en ese entendimiento sabíamos que nuestra experiencia personal no era tanta, entonces recorrimos todo esos años y nos pusimos de acuerdo para escribirlo y contar un poco del Malbec al mundo. El libro es un recorrido nuestro a través del tiempo es como si estuviéramos hace 400 o 500 años atrás y nos vamos personificando para contarles cómo fue que llegó el Malbec a Argentina y cómo nos adoptó como parte de él.

Es un cuento sin novelar de lo que hemos vivido y de la historia del Malbec. Somos simplemente locutores contando nuestra experiencia y vivencia cotidiana en los viñedos”, aseguraron los autores.El libro está lleno de imágenes e ilustraciones donde se explican las características del suelo de donde nace el Malbec.

Una obra fácil de leer con ilustraciones que te llevarán a un viaje visual. (Cortesía)

”Aquí veremos que hacer vino no es simplemente poner uva en un lugar para que se convierta el azúcar en alcohol, tiene que ver con una forma, con una misión de vida que se relaciona con nuestro levantar, acostar y pensar, de ver cómo crece una planta en el granizo, en la helada o la lluvia y transportar todo eso al libro”, aseguró Vigil.

Por eso, los autores ponen el paisaje en la botella porque gran parte de los varietales están relacionados con la identidad del lugar y abarca personas, clima, suelo e historia. En esta obra, los lectores conocerán también, a través de los relatos, cómo es la bodega Catena, la cual fue fundada en 1902 y es reconocida por su rol pionero en el resurgimiento de la variedad Malbec y el descubrimiento de terroirs de altura extrema al pie de los Andes.

Así que los viajeros podrán recorrer a través de las páginas de Malbec, Mon amour todo lo que es las regiones del Valle de Uco y adentrarse en un destino obligado para cualquier amante o conocedor del vino.

Un viaje ilustrado por la historia, la tradición y la pasión por el vino Malbec. (Cortesía)

Sobre el libro