11 preguntas más frecuentes sobre el trasplante de cabello

1. ¿Por qué se nos cae el cabello?

— Por muchas cosas, pero principalmente por estrés metabólico, emocional o del ambiente, esos tipos de estrés lo causan, pero hay un sinfín de cosas también como por enfermedades autoinmunes y la genética. Normalmente dicen que es el patrón androgenético porque es el hombre que está predeterminado a tener calvicie, pero se ha visto en los últimos años cómo las mujeres empoderadas tienen un estrés muy alto que les ha generado niveles de calvicie casi similares a los del hombre. Es interesante ver cómo al cambiar el estilo de vida de la mujer también cambian este tipo de cuestiones.

2. ¿Qué tanto se ve afectada la autoestima?

— A las mujeres les pega bastante porque normalmente ellas pueden perder muchas cosas, pero nunca el cabello porque es parte vital, es algo que no imaginas en una mujer y en el hombre es más común desde la antigüedad. En algunos casos que he visto sólo se ve adelgazamiento, pero aún así las ves sufriendo. Al hombre les afecta de diversas formas. Y este tipo de cirugía ha cambiado de ser un tabú a una cirugía más común eso es un punto importante para todos.

Con más de 10 cursos y ponencias a nivel internacional el Dr. Orozco busca brindarle a que cada uno de sus pacientes las mejores herramientas y conocimientos para el trasplante capilar en México. (Ángel Cruz / Publimetro)

3. ¿En qué consiste el injerto de cabello?

—A mi me gusta llamarle una redistribución capilar para que no suene tan fuerte, es decir tomamos cabello de un lado para ponerlo en otro, por lo regular es de la parte de atrás y se pasa adelante porque el cabello de esa zona tiene una genética diferente al cabello superior que es muy sensible a la testosterona o a la hormona del hombre que es la que tira el cabello.

4. ¿Cuándo se implanta cabello en una persona?

— Cuando el cabello ya no está creciendo, ni saliendo en el mismo volumen o ya el paciente tiene un problema de autoestima muy fuerte.

5. ¿Cuáles son los cuidados que se debe tener después del trasplante?

— Es un cuidado muy básico, no exponerte al sol ya que el folicular pasa por un estrés capilar, ese cabellito es como un bebé y no lo puedes exponer al sol porque lo deshidratas; no puedes fumar en dos o tres meses, porque el oxígeno se acaba; puedes comer lo que quieras, pero se prohíbe el alcohol por 15 días; dormir a 45° o 90°; tomar tus vitaminas; ponerte las lociones y el shampoo con lavados especiales, en fin, son procesos de confort.

El proceso tarda alrededor de 12 horas. (Ángel Cruz / Publimetro)

6. ¿Cuántos cabellos se pueden poner?

— En esta cirugía se pueden poner hasta diez mil cabellos, hay macrosesiones. Yo pongo máximo más o menos cinco mil unidades foliculares en una sesión que dura 12 horas aproximadamente.

7. ¿Es doloroso el proceso?

— No, pero la anestesia sí, como si fueras con el dentista. Hay personas más sensibles y depende del paciente.

8. ¿Qué tan costoso es?

— El procedimiento ya es más accesible. En México, hay procedimientos desde los 20 mil pesos hasta los 100 mil pesos depende con quién te operes, cuánto de cabello te vas a poner y la expertise del médico. Es un precio elevado, pero te cambia la vida, es la ponderación de las necesidades. El precio también es más el valor emocional que le puedes dar al cabello. Por ejemplo, para la gente que trabaja en medios y políticos es muy importante. En la época de Donald Trump se hizo un estudio que afirmaba que el 30% de los políticos tenían más posibilidades de ganar si tenían cabello.

9. ¿Cuáles son los mitos en torno a este procedimiento?

— Primer mito: ‘Una vez que me ponga cabello se me va a caer’. Y no es cierto, el cabello que se pone no se cae porque es resistente a las hormonas, pero el que tú tienes sí, el cabello nativo siempre hay que cuidarlo porque ese no tiene precio.

— Segundo mito: ‘El costo es caro’. Ya se puede pagar y está al alcance.

— Tercer mito: ‘Como le llaman trasplante, la gente piensa que se puede trasplantar cabello de otra persona’. No es así, tiene que ser de la misma.

— Cuarto mito: ‘Te cambia el color’. Los colores son los que ya tienes predispuestos.

Cada paciente es entrevistado y evaluado periódicamente. (Ángel Cruz / Publimetro)

10. ¿Deben preocuparse las personas que padecieron Covid por la caída del cabello?

— El Covid ha sido un factor predominante y predispone a la calvicie porque es un estresor. El Covid daña la vasculatura que es donde se nutre el cabello y donde llega su oxígeno, además nos pega en el estrés en general, entonces tiende a caerse un 30% o 60% de cabello. Pero hay cosas que se pueden hacer como tener un estilo de vida sano, una buena alimentación, tomar vitaminas como biotina que es un suplemento alimenticio que no causa ningún daño, evitar el estrés aunque es muy difícil, hacer ejercicio y todo eso, nos va ayudar a que al final del día, compenses un poco.

11. ¿Cómo elegir al cirujano adecuado?

— Que tengan casos probados y experiencia, buscar profesionales certificados y la capacidad de probar esa experiencia porque algunas fotos pueden ser trucadas, ya que el marketing puede engañar a mucha gente.

PERFIL

Doctor Enrique Orozco.

Médico Cirujano con maestría en Administración de Organizaciones de la Salud, CEO de Clínica DrEO, certificado en Tricología y Trasplante Capilar por las sociedades World Trichology Society (WTS) y American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS); miembro asociado de International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS).

Líder y administrador general del equipo multidisciplinario enfocado en Trasplante Capilar de Clínica DrEO, lugar dedicado exclusivamente a trasplante capilar y tricología.

Es egresado de la UNAM con Doctorado en Ciencias Biomédicas y posee una mención honorífica por el Secretario de la Asociación Mexicana de Trasplante y Restauración Capilar.

