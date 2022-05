Cinco cosas que no debes regalar a mamá

¿Sabes que cuando se da un regalo se mejoran y fortalecen las relaciones?

De acuerdo a la psicóloga y especialista de la Universidad de California, Margaret Rooker, “a nivel comunicativo, un regalo dispone y coloca en una posición de receptividad a quien lo recibe, generando a su vez alegría, así como el hecho de sentirse valioso y apreciado”.

Por eso, en este Día de las Madres debes escoger bien el regalo para esa persona que da todo por ti, pero no cometas el error de regalar de acuerdo a los convencionalismos, así que evita obsequiarle a mamá lo siguiente:

1. Electrodomésticos

Los electrodomésticos son un regalo para todos los de la casa. (Dreamstime)

Sin duda ocupan el primer lugar y aunque pienses que invertir en una lavadora, estufa o refrigerador sea una buena idea, lo cierto es que no lo es, ya que no representa ningún valor emocional sino sólo es un objeto útil para la casa y para quienes viven en ella porque en realidad es la familia completa quien lo ocupará.

2. Ropa y zapatos

Deja que mamá escoja sus prendas favoritas. (Dreamstime)

Hay mamás quienes tienen gustos muy especiales o hay algunas a quienes simplemente la moda no representa algo esencial. Si tú mamá es conservadora y la típica madre mexicana abnegada, no le regales prendas, déjala que sea ella quien decida qué ropa quiere comprarse o ponerse, no le impongas tus gustos porque sólo guardará la prenda en el clóset y nunca la lucirá.

3. Perfumes

Pocas cosas son tan íntimas como la elección de un perfume. (Dreamstime)

Aunque para algunos puede ser un buen detalle, lo cierto es que acertar en el perfume ideal para mamá es difícil, primero porque tienes que conocer bien sus gustos en cuanto aromas o marcas que ha utilizado sino caerás en el riesgo de regalarle el perfume equivocado. Recuerda que los aromas conectan directamente con imágenes de nuestro subconsciente y cada fragancia cambia según el tipo de piel de la persona. Por tanto, es un regalo que debe ser muy personalizado así que déjale esa tarea a un conocedor y nunca regales una fragancia porque sólo te gusta su olor o porque te recuerda a alguien.

4. Utensilios de cocina

Aunque abundan los utensilios de cocina con diseños modernos, recuerda que son accesorios para la casa. (Dreamstime)

A menos que sea chef puedes considerarlo, aunque si mamá es amante de la cocina, con seguridad tendrá todo su equipo completo. La mayoría de ellas pasan mucho tiempo en la cocina preparando los alimentos, sirviendo la comida y lavando los platos, así que regalarle una vajilla sería como recordarle ese arduo trabajo que realiza diariamente por nosotros en casa. ¿Por qué no mejor recompensarla de otra forma?

5. Muebles

Los muebles son elementos decorativos para el hogar. (Dreamstime)

Mamá no necesita muebles para ser feliz, si te dice que ese sofá ya no le gusta, está muy viejo o que está a punto de caerse es porque desea que lo cambies, pero no en su día, sino en otro momento ya que los muebles forman parte del hogar para hacerlo más confortable, por eso deben escogerse en conjunto y al gusto de quienes habiten la casa, así que no debe considerarse un regalo para este 10 de mayo.

Cuando busques el regalo para mamá toma en cuenta

• Cólocate en los zapatos de mamá para generar empatía a través del regalo.

• Sé creativo y original, sobre todo si lo personalizas tendrá un mayor y mejor impacto.

• Tómate el tiempo de escogerlo bien.

• Elige el momento ideal para entregárselo.