Jalisco celebra 100 años del muralismo con atractivas rutas culturales

El origen del movimiento muralista en México se sitúa al inicio de la década de los años veinte, cuando aparecen los primeros murales pintados con espíritu nacionalista, producto de la Revolución Mexicana, en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México entre los años 1921 y 1922.

Sin embargo, el movimiento muralista no solamente se gestó en la capital mexicana, sino también en otras ciudades, en especial en Guadalajara, Jalisco donde artistas como Roberto Montenegro, Jorge Enciso y GerardoMurillo (Dr. Atl) sentaron las bases para darle fuerza a estas creaciones.

Impulsarán las obras de artistas jaliscienses. (Alfonso Hernandez M./Cortesía)

Y es por ello, que el Gobierno de Jalisco celebrará por todo lo alto el primer centenario del movimiento muralista en México y en Jalisco, con una revisión a las obras ejemplares de esta corriente en tierras tapatías.

“Siendo Jalisco una de las principales cunas del muralismo es que nos planteamos desde hace unos meses tener un programa lo más completo posible no sólo con exposiciones en lugares obvios, sino encontrando en el muralismo un pretexto para hablar de temas contemporáneos empezando por coloquios y rutas de murales en Guadalajara que pretenden dar a conocer y difundir a muchos de los muralistas que son menos conocidos tanto en Jalisco como en México. Nuestra idea es que el muralismo en Jalisco sea un atractivo por el cual distintas personas tanto de estados vecinos y de otras partes, quieran venir hacer la ruta y a conocer los murales”, afirmó Lourdes González Pérez, titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Conocerás la historia de muchos murales. (Alfonso Hernandez M./Cortesía)

Actividades a realizar

De esta forma se realizarán una serie de actividades con un nutrido programa alrededor del muralismo que incluyen espacios académicos, publicaciones, exposiciones, activaciones en la vía pública, noche de museos, caminatas gráficas, recorrido ciclista, rally y más.

Estas acciones se realizan en colaboración principalmente con la Dirección de Desarrollo Institucional, la Dirección de Patrimonio a través de la Jefatura de Patrimonio, el OPD de Museos, Exposiciones y Galerías (OPD) y el Museo Cabañas.

Las mujeres en el movimiento muralista

Asimismo, 100 años del Muralismo en México permitirá resaltar y visibilizar la valiosa labor de los artistas que encumbraron este movimiento estético y político, y en el que participaron muchas mujeres, cuya obra y aportaciones hasta ahora habían permanecido invisibilizadas.

“Vamos a poner acento en el género, preguntándonos dónde están las mujeres dentro del proceso de creación del muralismo mexicano. Para ello, tendremos una exposición en septiembre sobre María Izquierdo, llamada Sueño y presentimiento que a través de obra, fotografías y documentos mostrará la trayectoria de la artista y su lucha constante por tener un espacio dentro de la historia del arte en México en la década de los treinta y cuarenta. Ella toda su vida quiso hacer un mural, tenía uno comisionado y fue bloqueada porque se consideraba que no tenía experiencia en fresco y su temática no estaba relacionada, así que la mandaron al mercado y a las escuelas, que eran lugares donde normalmente las muralistas pintaban, no en edificios de gobierno. Fue bloqueada por los tres grandes muralistas y nunca pudo tener un mural”, resaltó Susana Chávez Brandon, Directora del Museo Cabañas.

Es así como dicha celebración servirá para reencontrarse con las obras maestras que decenas de artistas dejaron y que hoy se consideran un tesoro invaluable.

Lourdes González Pérez, titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco y Susana Chávez Brandon, Directora del Museo Cabañas. (Nicolás Corte / Publimetro)

La ruta de los murales:

Tres rutas principales fueron pensadas para realizarse en bicicleta o a pie, según deseen los visitantes invitando a un diálogo entre los murales, la ciudad y sus observantes.

- Ruta centro. Los primeros murales que se hicieron en Guadalajara, hasta los de Clemente Orozco que se realizaron en la década de 1930.

- Ruta Agua Azul. Con los murales realizados entre 1950 y 1960, donde hubo bonanza económica posrevolucionaria, el esplendor de la colonia Moderna.

- Ruta de Glorieta La Normal. Contempla lo sucedido a partir de 1960 con toda la explosión demográfica en la ciudad. Ahí se conservan las obras dedicadas a la educación, la cultura y la administración pública.

También puedes adquirir la guía para hacer tu ruta y conocer más de este patrimonio. (Nicolás Corte / Publimetro)

Actividades para disfrutar:

- Coloquio A 100 años del muralismo mexicano, conformado por 10 conferencias con ponentes nacionales e internacionales, que se llevará a cabo el jueves 12 de mayo, a partir de las 10:00 horas en la Capilla Tolsá del Museo Cabañas, y de manera virtual en vivo por el Facebook @CulturaJalisco

- El Museo Cabañas, como recinto más emblemático del movimiento en Jalisco, se suma a esta celebración nacional, con actividades de formación, tres exposiciones de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo, así como una sala multisensorial y paseos ciclistas, entre otras actividades.

A partir del 2 de julio el Museo Cabañas exhibirá Apoderarse de todos los muros: anteproyectos de José Clemente Orozco, la muestra más grande de bocetos del jalisciense, integrada por 221 piezas y que por primera vez se mostrarán en su totalidad al público.

Otra de las exposiciones es David Alfaro Siqueiros: La construcción de lo público, a partir del 27 de agosto.

El 10 de septiembre presentará la exposición María Izquierdo: sueño y presentimiento, que revisará los aspectos centrales de la trayectoria de la pintora jalisciense, de su lenguaje pictórico y de su ardua batalla para conseguir visibilidad y reconocimiento público.

- En la parte académica, de julio a noviembre se realizará una serie de conferencias y conversatorios, coordinados por Dafne Cruz Porchini, que tienen como objetivo hacer una revisión de la obra de José Clemente Orozco y promover reflexiones críticas sobre su producción artística.

- El MEG-Jalisco enriquece el programa, destacando el trabajo del muralista jalisciense Gabriel Flores García (1930-1993) con una exposición en el Ex Convento del Carmen, que será inaugurada el lunes 1 de agosto.

