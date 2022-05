Disfruta de una cena maridaje y apoya a la Institución Perros Guía

No hay nada mejor que ayudar a quienes lo necesitan y qué mejor forma de hacerlo que a través de una experiencia de cena maridaje única; entonces no hay más excusas para no hacerlo.

El dar y ayudar son acciones que caracterizan a La Mansión a lo largo de su trayectoria, con 60 años de historia, tendrá en conjunto con la Institución Perros Guía, encargada de criar, educar, entrenar y donar a los canes para ayudar a ciegos y brindar rehabilitación inclusiva a personas con discapacidad visual, una experiencia única de cena maridaje que no debes perderte.

Restaurante La Mansión Tú también puedes apoyar esta noble causa disfrutando del delicioso menú de este restaurante. (Cortesía)

Cena maridaje

El costo de estas catas será de tan solo mil 200 pesos por persona, la cual incluye un menú de cuatro tiempos que consiste de una deliciosa empanada de queso, para seguir con un tiradito de atún, de plato fuerte un delicioso lomo al jerez y postre. El menú está acompañado de vinos L.A. Cetto.

Estas catas, constan de una experiencia sensorial en la que se incluye un maridaje con platillos icónicos de La Mansión y la oportunidad de aprender sobre el entrenamiento de los perros guía, tener la oportunidad de conocer cómo es vivir con un perro lazarillo, y, sobre todo, poder entender un poco sobre el día a día de las personas ciegas dentro de nuestra sociedad y valorar el auxilio que los perros guías prestan.

Lo recaudado en estas catas será destinado a la Institución Perros Guía.

Fechas y sucursales

Mayo 27 – Insurgentes

Junio 03 – Satélite

No te pierdas estas experiencias culinarias que, además de deleitarte con exquisitos platillos, podrás aprender sobre vinos y apoyar al mismo tiempo a una de las instituciones con mayor impacto para las personas con discapacidad visual en el país.

Sal de la rutina y disfruta de una gran noche junto a tus seres queridos, no olvides que los grupos son limitados.

Puedes registrarte en línea a través del formulario https://lamansion.com.mx/experiencias/