Ciudades llenas de acción para celebrar el mes del Orgullo LGBTQ+

Desde Stonewall en Nueva York, hasta el desfile del arcoíris de Los Ángeles, el Pride es una fiesta y una protesta a partes iguales por los derechos y libertades continuos de las personas de esta comunidad en todo el mundo.

LA Pride - Los Angeles, California (10-12 Junio)

Mes del Orgullo LGBTQ+ LA Pride - Los Angeles, California (Cortesía Visit USA)

LA Pride es un evento de tres días que tiene lugar en West Hollywood, el corazón de la cultura gay del sur de California. El festival presenta actuaciones musicales, fiestas, exhibiciones y, por supuesto, un desfile con los colores del arcoíris.

Mientras estés en Los Ángeles, encontrarás museos dedicados como, June L. Mazer Lesbian Archives y ONE Archives Gallery and Museum, que albergan una colección monumental de historia LGBTQ+.

Por la noche, pasea por Santa Monica Boulevard, un tramo de bares y clubes bordeados de arcoíris, incluido The Abbey, un bar gay de larga data desde 1971, popular por sus martinis, baile y avistamientos de celebridades.

Twin Cities Pride - Minneapolis, Minnesota (24-25 Junio)

Mes del Orgullo LGBTQ+ Twin Cities Pride - Minneapolis, Minnesota (Cortesía Visit USA)

El Twin Cities Pride en Minnesota es un paraíso llegado el verano para cualquier viajero que busque sol. Además de ser un evento popular del Orgullo que atrae a multitudes de casi 400 mil personas, Minnesota también cuenta con más de 10 mil lagos resplandecientes con una belleza natural de postal. Las celebraciones duran una semana completa, con un picnic familiar en Como Park, un parque frente al mar en St. Paul para iniciar, seguido de un desfile el fin de semana siguiente alrededor del Loring Park de Minneapolis.

Hay un montón de lugares animados para experimentar la escena LGBTQ+ local, especialmente 19 Bar, un antro sencillo que ha servido a la comunidad gay local durante más de 60 años, y The Saloon para un ambiente más animado.

NYC Pride - NYC, Nueva York (26 de junio)

Mes del Orgullo LGBTQ+ NYC Pride - NYC, Nueva York (Cortesía Visit USA)

El orgullo en Nueva York se extiende por toda la ciudad, que realmente nunca duerme en el Día del Orgullo. El desfile anual recorre el barrio histórico de Greenwich Village, donde ocurrieron por primera vez los disturbios de Stonewall en 1969 y dieron inicio al movimiento mundial por los derechos de los homosexuales.

Después del desfile, los bares y clubes organizan grandes fiestas en todo Manhattan, muchas de las cuales no requieren boletos ni planificación previa.

Cuando no estés de fiesta hasta la madrugada, da un paseo por las encantadoras y estrechas calles del Village y aventúrate en lugares icónicos LGBTQ+; bares como Marie’s Crisis y Duplex; clubes de baile y drag, como The Monster and Pieces; tabernas vintage, como Julius; y bares lésbicos como Henrietta Hudson y Cubby Hole.

Austin Pride - Austin, Texas (11-13 Agosto)

Mes del Orgullo LGBTQ+ Austin Pride - Austin, Texas (Cortesía Visit USA)

Austin dedica una semana entera al Orgullo un poco más tarde en el año con desfiles, festivales y, por supuesto, conciertos en agosto.

Un imperdible es el Continental Club, el centro de música en vivo característico de Austin, o The White Horse si prefieres bailar.

El desfile vespertino de Austin comienza en el centro de la ciudad en el Capitolio del Estado y se dirige desde Congress Avenue hasta Warehouse District.

Fuera de la ruta del desfile, hay mucho más para experimentar; el vecindario de South Congress está repleto de restaurantes locales, tiendas extravagantes y locales de música en vivo como el emporio de disfraces y antigüedades Lucy in Disguise with Diamonds y Oilcan Harry’s, el bar LGBTQ+ más antiguo de Austin.

