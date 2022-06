La arquitecta Ericka Sánchez, fundadora de AE Green Design, nos comparte 10 ventajas de tener un jardín vertical sintético. Aunque seas fan incondicional de la planta natural, este tipo de jardines pueden ser perfectos para ti. Y, antes de entrar en detalle sobre sus ventajas, es importante saber algo, optar por lo artificial no implica renunciar al carácter acogedor de este tipo de instalaciones.

1. Sin mantenimiento

ventajas de tener un jardín vertical sintético Los jardines verticales artificiales son una maravilla (Cortesía)

Los jardines verticales naturales implican una alta exigencia en cuanto a su mantenimiento. No hablamos únicamente de podar o sanear las plantas. Hablamos, también, de tener que trasplantar cada cierto tiempo según cómo estén, ubicación, plantas solares o de sombra, etc.

Lógicamente, en el caso de los jardines verticales artificiales el mantenimiento es infinitamente menor. Basta con conocer los cuidados de las flores artificiales para alargar su vida sin que pierdan su belleza. Unas tareas menores y más que llevaderas, para las que no hace falta tener buena mano con las plantas.

2. Ahorro de agua

Una de sus ventajas lógicas. Al tratarse de naturaleza artificial, no demandan riego. Algo que, si bien puede parecernos menor, no lo es. Dada su orientación, los jardines verticales suelen demandar una compleja instalación de riego hidropónico. Uno que, si bien está pensado para economizar el agua, no deja de suponer un gasto de ella. Al tratarse de materiales artificiales, bien podemos decir que son jardines más ecológicos que los de planta natural.

3. Versátiles

Los amantes de la planta natural suelen achacar a este tipo de instalaciones la falta de variedad en planta. Y no, nada más lejos de la realidad. La principal ventaja de las plantas de jardín vertical es que podemos encontrar la que se ajuste a nuestros gustos. Desde variedad de hoja en verde a otras propuestas con flores, pasando por otros tipos de hojas que no podríamos disfrutar de ninguna manera en un jardín de estas características.

4. Sin espacio luminoso

Otro aspecto obvio y que marca la diferencia con respecto a las plantas naturales. Y, aunque podamos considerarlo menor, no lo es. En muchas ocasiones, las plantas no prosperan en interiores por la falta de luz solar. Una preocupación que podemos eliminar en el caso de los jardines verticales artificiales, además de darle un cambio 360° al espacio sin preocuparte por nada.

5. Menor costo

Los jardines verticales con planta natural implican estar renovando constantemente plantas, riego, cambios de tierra, etc. Algo que, a la larga, puede ser más caro que las instalaciones de planta artificial. Claramente existen muchos tipos de follajes para los jardines verticales, pero siempre la recomendación es buscar la mejor calidad para que sea una sola inversión y el resultado sea idóneo.

6. Propiedades de los jardines verticales

Los follajes para los jardines verticales de alta calidad tienen muchos beneficios, tienen protección contra plagas, retardante al fuego, son perfectos como aislantes del frío y también de contaminación acústica.

7. Instalación.

Una buena instalación es muy importante, ya que de esto depende que tu jardín vertical luzca como siempre lo soñaste.

8. Privacidad

Los jardines verticales nos pueden ayudar con la privacidad, ya sea en casa, oficina o el espacio que lo necesites, pero es una manera de cubrir con estética un espacio.

9. Un espacio verde

Es importante tener un espacio verde ya sea en donde trabajamos o donde vivimos debido a que necesitamos tener un lugar para relajarnos y cambiar de humor, aportando tranquilidad y mayor eficacia en las actividades que realicemos, además sin ningún riesgo de humedad.

10. Diseño increíble

Hay jardines diseñados para crear espacios únicos a nivel decorativo y tienen la ventaja de adaptarse a cualquier espacio, además de que se pueden instalar combinándolos con otros materiales, logrando así un resultado espectacular que se puede convertir en tu spot favorito.

Arq. Ericka Sánchez

ventajas de tener un jardín vertical sintético Ericka Sánchez, fundadora de AE Green Design (Cortesía)

- Fundadora de AE Green Design, empresa dedicada a la arquitectura, construcción, diseño de interiores y exteriores, jardines verticales y todo lo que necesites e imagines para tener el espacio de tus sueños.

