Hay muchas formas de tener un espacio verde en casa; Verónica González

¿Qué importancia tiene el jardín dentro de una casa u oficina?

— Hoy está muy de moda la arquitectura biofílica que es esta relación que tenemos los humanos con otros seres vivos, por ejemplo, el funcionamiento de un ecosistema, estamos hablando tanto de animales, humanos, plantas, todo lo que está vivo y que nos rodea, es decir nuestro entorno. A mi me encanta empezar por ahí, porque es vital entender que en el momento en que vemos la vida desde ese punto de vista dejamos de tener al hombre en el centro de todas las cosas y se da un cambio de paradigma. Después de la pandemia comprendimos lo importante que es el contacto con el exterior, la ventilación, las plantas, las vistas… Hay ciudades como Tokio, por ejemplo, donde ya los departamentos son en cápsulas y para tener una vida plena el ser humano necesita de esa conexión con lo natural.

¿Cómo tener un espacio verde dentro de tu casa?

— Hay miles de formas. Muchas veces ponemos como pretexto que nuestra casa es un departamento o que es chiquito para ignorar esta necesidad, pero en realidad una ventana es más que suficiente. Nosotros, en nuestra arquitectura, tratamos de invitar al jardín o al parque a través del árbol de la banqueta que está frente a la casa porque esto nos va a dar bienestar. Las plantas son un aislante acústico, térmico que no sólo generan un sonido increíble con el viento, sino que además nos brindan paz. Entonces, es cuestión de pararnos un momento y voltear a ver qué hay alrededor, a veces es tan sencillo como observar que tenemos una ciudad llena de árboles y muy verde. Pero, ¿qué pasa cuando no lo tenemos? primero empezar por cuidar nuestra comunidad, no sólo el lugar donde vivimos, de la puerta para dentro, sino de la puerta para afuera, a lo mejor nos damos cuenta que podemos sembrar un árbol que va ir creciendo poco a poco y que nos puede dar ese sentido de bienestar.

“Las paredes que a mi me gustan más para los patios son el tabique, el barro, la graba, el recinto o alguna otra piedra local para rebajar el costo y tener algo que realmente dé vista a tu espacio”. — Verónica González, directora y fundadora de VGZ Arquitectura

¿Las plantas son esenciales?

— Sí, podemos tener plantas adentro. México cuenta con muchísimas especies nativas que se dan muy bien en interiores y además, existe la maravillosa herramienta del Internet donde encontrarás información. Cuando tenemos un pequeño patio a veces pensamos que va a costar carísimo crear un jardín, pero podemos hacer desde una mini hortaliza en un huacal hasta sembrar árboles. Las plantas de banqueta se dan muy bien. Hay muchas maneras de invitar al exterior entrar a la casa, es mucho más sencillo que los muros verdes o todas esas cosas de moda a principios de los años 2000.

Entonces, ¿no sale caro tener un jardín o un espacio verde en casa?

— Hay que considerar tres factores importantes, el primero es escoger bien las especies que vas a sembrar, hay muchísimos paisajistas buenísimos en México que tienen página de Internet, dan consejos y puedes encontrar las especies de acuerdo a las condiciones de tu espacio. La segunda es que las plantas necesitan cuidado, no pienses que vas a ser esclavo de ella, tienes que saber cuánta agua y luz necesitan y cuáles son los cuidados. El tercer punto es ser realista, si de plano no las vas a cuidar entonces busca que tu ventana dé a un árbol. Hay gente que dice ‘yo quiero tener una hortaliza’ y ésta requiere muchísimo cuidado, así que si no vas a dedicarle tiempo no se te van a dar los tomates, tienes que ser honesto contigo mismo y ver qué tanto tiempo vas a dedicarle a esa planta.

“Hemos remodelado muchas casas pequeñas sin jardín, simplemente rodearla de árboles y de plantas genera un ambiente totalmente diferente, pero es muy importante escoger especies nativas que no sean invasivas”. — Verónica González, directora y fundadora de VGZ Arquitectura

¿Cuál ha sido tu experiencia diseñando jardines o terrazas?

— Siempre contrato a un paisajista porque no somos todólogos, hacemos equipo, nosotros diseñamos la arquitectura del paisaje y ellos escogen las especies, es algo que me encanta, ya que el paisaje es una parte integral del proyecto y esencial del diseño. Me gusta pensar en los espacios interiores como fuentes que conectan dos jardines o dos patios. En cuanto a los patios soy super fanática, aparte en México tenemos esa gran cultura, también creo que el pasto está sobrevaluado, ya que requiere muchísimo cuidado y agua y con este problema tener pasto es criminal. Para eso, hay muchas alternativas, nosotros hacemos muchos jardines secos, hay pavimentos económicos, por ejemplo, se puede poner pisos de barro, también usamos tabique recocido común y corriente, lo ponemos sobre arena que aparte es muy fácil de colocar o de plano graba suelta y lo rodeamos con plantas de arbustos, de esta manera sientes que estás en un jardín que no requiere tanto cuidado como un pasto.

¿Alguna otra recomendación para la gente que tiene la idea de poner un jardín o una terraza?

— Para aquellos que están haciendo su casa, les recomiendo que en el proyecto integren de una vez el jardín y contraten a alguien que sepa hacerlo porque no somos expertos en todo. Algo muy importante, si tú generas ventilaciones cruzadas en tu casa puedes tener plantas adentro que se darán bien. Olvídense un poco del pasto, sobre todo si son espacios más pequeños. Otro truco para los patios es poner tabique o incluso, adocreto que es muy barato y agregar semillas, así en la primera lluvia empezarán a crecer plantitas con lo cual lucirá muy atractivo.

Verónica González

Espacios verdes en casa Verónica González, fundadora de VGZ Arquitectura (Cortesía)

Directora y fundadora de VGZ Arquitectura , una arquitecta con gran conciencia en el entorno para mejorar la calidad de vida de los usuarios.

, una arquitecta con gran conciencia en el entorno para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Se graduó de Arquitectura en la Universidad Iberoamericana en 1996. Estudio una Master in Architecture en el Illinois Institute of Technology (Chicago 2000), donde recibió el Henry Adams Award.

en 1996. Estudio una Master in Architecture en el Illinois Institute of Technology (Chicago 2000), donde recibió el Henry Adams Award. Trabajo en despachos de arquitectura (Arquitectónica ARQ Miami) e interiorismo Tsao & Mckown (NYC). Ha sido profesora de proyectos y análisis del sitio en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Colegio de Arquitectos Mexicanos (CAM SAM) y de LIGA.

(CAM SAM) y de LIGA. Fundó y dirige VGZ Arquitectura , despacho especializado en diseño arquitectónico con un enfoque hacia la sustentabilidad, comprometida activamente con nuevas tecnologías para manejo de agua, construcción con madera y sistemas integrales de ahorro energético.

, despacho especializado en diseño arquitectónico con un enfoque hacia la sustentabilidad, comprometida activamente con nuevas tecnologías para manejo de agua, construcción con madera y sistemas integrales de ahorro energético. Ha impartido conferencias, y talleres de arquitectura en diferentes instituciones.

Sus proyectos han obtenido premios nacionales e internacionales, ha sido presentada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México en 2018, y participado en Design Week así como Visión y Tradición.

