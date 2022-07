¿Quieres ser un gamer profesional? Sigue estos consejos

Los fanáticos se dieron cuenta que para convertirse en un gamer profesional y ganar dinero, sólo deben de tener talento, mostrar su personalidad sin filtros y el equipo necesario para cuidar su cuerpo y practicar sin ninguna preocupación.

Ser gamer en la actualidad puede convertirse en una ocupación de vida si tienes pasión por los videojuegos y la disciplina de un atleta de alto rendimiento. Sin embargo, como toda profesión requiere de una serie de hábitos para acercarte al éxito.

Herman Miller, líder en tendencia de innovación y diseño habló con Eduardo Lavín, mejor conocido como Bin3r, gamer e influencer profesional y con Patty Meza, streamer, para conocer los tips que todos los amantes de los videojuegos deben saber.

“Para mí, es esencial tener una buena PC donde pueda jugar sin problemas, contar con los audífonos adecuados para escuchar bien a los enemigos a la hora de jugar, además de un buen mouse y teclado. También son muy importantes un gran monitor para ver fluido el juego y una buena silla, ya que todas esas horas de gaming no se pueden llevar a cabo si no se está cómodo. Hasta el día de hoy, me ha sorprendido la comodidad de la silla Aeron de Herman Miller; puedes estar horas sentado, es como estar sobre una nube”

— Gamer Bin3r