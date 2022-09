Este tequila le dará un toque diferente a tu noche mexicana

El tequila, desde tiempos inmemorables, ha sido una bebida que define a la cultura mexicana, considerándolo parte de nuestro pasado y otorgando valor a nuestro presente, en donde nos acompaña siempre a celebrar las victorias y los éxitos más grandes de nuestro país, convirtiéndose en el pretexto perfecto de unión y alegría.

[ Así se vivió la fiesta Takis De Todo Mucho ]

Y para estas fiestas patrias que están a la vuelta de la esquina, es bueno celebrar con amigos y familiares la independencia de nuestra nación y Tequila Volcán de mi Tierra resulta ideal para tu cena mexicana este próximo 16 de septiembre.

Tequila Volcán de mi Tierra El tequila tiene propiedades como analgésico o cauterizador para la garganta, hasta el punto de que en 1918 los médicos recomendaron beber tequila con limón y sal en una epidemia de gripe. (Dreamstime/Dreamstime)

La historia de este destilado comparte muchas de estas raíces, comenzando hace más de 200,000 años, cuando el volcán de Tequila, Jalisco, hizo erupción dejando un espacio de suelo fértil tras hacerlo arder en fuego.

Desde entonces, se ha empeñado en diseñar el balance perfecto entre agave azul de la tierra de Altos y Valles, utilizando la combinación de técnicas ancestrales y contemporáneas que hoy en día definen su sabor tan característico: sobrio y herbáceo en su tequila Blanco, aromas de tabaco y caramelo en el Añejo Cristalino, y notas amaderadas en el Reposado.

Este tequila no es como cualquier otro pues sabe que el proceso, desde la siembra hasta el embotellado, no es una larga espera, si no una larga convivencia; y que cuando las cosas se hacen desde el corazón, los resultados son infinitamente mejores.

Este 16 de septiembre brindemos por México, una tierra que nos ha dado mucho y que nos permite disfrutar de la vida vivida desde el corazón.

Seguir leyendo en Publimetro

¿Necesitas asesoría? Conoce este programa para chefs y estudiantes de gastronomía

Tres puntos de interés escondidos de Acapulco

The Smokin Kitchen, un restaurante que innova con la cocina mexicana