Así la tecnología está cambiando el turismo a raíz del Covid

La forma de viajar ha cambiado, no es la misma, como se hacía hace una década y ya no se diga hace 20 o 30 años atrás en que la tecnología no estaba tan avanzada y quizás por eso se percibía que todo era más fácil o no había tantas regulaciones como hoy en día.

Las aerolíneas, empleados y pasajeros deben tomar las precauciones necesarias durante el viaje, desde el momento del check-in hasta que el avión llega a su destino.

SOTI, una empresa en soluciones de administración de dispositivos móviles e IoT, comparte algunos ejemplos de mejoras tecnológicas y lo que sucede tras bambalinas mientras se preparan para el despegue.

Documentación remota

Cada vez es menos habitual imprimir boletos de avión, reservas y otros documentos físicos. Las aerolíneas han puesto especial énfasis en reducir la necesidad de contacto entre empleados y pasajeros.

El proceso de registro de viaje se puede completar desde un sitio web o una aplicación que crea un ID o un código QR para escanear antes de abordar.

Estas soluciones no son nuevas, pero se han vuelto más relevantes. Sin embargo, para la industria de viajes, puede ser un desafío tener escáneres y terminales funcionales conectados al sistema, mientras se mantienen registros correctos y actualizados de cada pasajero.

La tecnología hace más fácil los viajes. (Cortesía)

Vehículos autónomos y robots

Desde robots de seguridad hasta androides que ayudan a los pasajeros a registrarse y vehículos autónomos que distribuyen las maletas, es probable que esta tendencia se vuelva más relevante debido a la escasez de personal en los aeropuertos como resultado de la pandemia.

Actualmente, aeropuertos como Heathrow y Dallas Fort Worth International están experimentando con vehículos autónomos que transportan pasajeros y mueven equipaje.

Etiquetas electrónicas

Para garantizar el manejo correcto y óptimo del equipaje, cada vez más aerolíneas están adoptando etiquetas electrónicas mediante escáneres para compartir la ubicación de cada maleta con un sistema centralizado.

Esto facilita la toma de decisiones eficientes cuando el equipaje de un pasajero se pierde o es robado. Por ejemplo, el aeropuerto de Fraport AG en Frankfurt, Alemania, modernizó toda su infraestructura de movilidad para apoyar al personal en la pista mientras procesaban más de 120 mil maletas por día para aproximadamente 69.5 millones de pasajeros cada año.

Registro ‘touchless’ Hablar cara a cara con el personal de inmigración, entregar el equipaje a los empleados de las aerolíneas o intercambiar información sin mascarillas y sana distancia ya no es una opción.

Los aeropuertos deben ofrecer espacios higienizados y eliminar en lo posible el contacto físico, por lo que cuentan con protocolos de limpieza y desinfección.

Además, los aeropuertos están adoptando sistemas de reconocimiento facial para el registro, terminales sin contacto y, en algunos casos, plataformas inteligentes que utilizan machine learning para analizar el tráfico del aeropuerto y realizar cambios en las puertas de embarque con el fin de evitar espacios concurridos.

