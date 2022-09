Piensa en el ambiente que quieres lograr

En entrevista con Jimena Fernández Navarra, licenciada en arquitectura por la Universidad Anáhuac, con un máster de la Universidad Politécnica de Madrid en Edificios de Tecnología Avanzada; es una apasionada por el mundo de la arquitectura y la constante innovación de las viviendas y el mejoramiento de estas para que las personas tengan un mejor espacio de vivienda.

[ Mitos vs realidades al acudir a la verificación vehicular. Todo lo que tienes que saber ]

¿Qué es lo que refleja el piso en una vivienda?

— Hay varias cosas, uno es estatus. Hay diferentes situaciones: desde la vivienda que no tiene piso, solamente la loza de concreto e históricamente el piso ha demostrado el nivel de estatus que se tiene.

En el mercado hay cada vez más opciones de pisos baratos, de colocación muy rápida o una gran cantidad de materiales, entonces, todo depende de la emoción que se desea transmitir, a la hora de colocarlo en la vivienda y, de acuerdo con esto, se selecciona el tipo de piso a poner.

¿Cuáles emociones refleja cada material?

— Si se desea calidez, las maderas; quien busca lujo, los mármoles o los granitos; para la mayoría que busca practicidad, se tiene la idea preconcebida de los porcelanatos y los cerámicos; quien busca acústica, debe optar por las alfombras modulares, las de rollo cada vez más están de salida.

pisos Los tapetes en rollo son una gran opción para el diseño de interiores si se quiere lograr una acústica en el cuarto.

¿Cómo han evolucionado los materiales de pisos?

— Hay un nivel tecnológico espectacular de pisos hoy por hoy. Antes nada más conocíamos las maderas, las piedras, el concreto y eso era todo, y el laminado plástico. Hay tecnologías muy elevadas para mejorar el tema antimicrobial, antifuego, antialergénico y muchas cosas más.

Dentro de las maderas hay una subdivisión en la que se pueden encontrar los de maderas sólidas, que casi ya no se usan porque no son sustentables y por eso, ahora se ofrecen pisos de tecnología que emulan a este material y esto es mucho más sustentable y fácil de utilizar, no sé si barato, pero sí más eficiente en cuanto a costo.

También están los pisos laminados, que son impresiones, básicamente, sobre un material como triplay, que se pone en el piso, que a mí no me gustan porque su vida útil es muy cortita, por eso, en la medida que los pisos tengan una duración, lo mismo que la casa, también es un atributo importante para seleccionar un piso.

[ Tu tienes el talento, Jabil tiene la oportunidad de que lo desarrolles ]

¿Un mismo piso puede ser para toda la casa?

— Si se tiene un espacio chico, puede ser el mismo piso en toda el área porque de este modo, el espacio se ve más alargado. Si se quiere jerarquizar un espacio, se tienen que hacer cambios, pero también tiene que ver lo que se desea lograr, por ejemplo, en residencial, en las recámaras hay gente que le gusta el cerámico en las áreas comunes.

Hay que definir el uso, en un baño, por ejemplo, no se van a meter maderas porque se hincha. Para hacer una correcta selección la primera parte es el tamaño, la segunda el uso y la tercera el gusto personal en el que se busca lograr emociones en el espacio.

Hay gente que le gusta que se sienta como catálogo de acabados de una tienda de pisos y cerámicos y cuando se meten demasiados acabados, los espacios se sienten muy chiquitos y menos diseñados.

Si se tiene un espacio pequeño y se busca que se vea diseñado hay que optar por el mismo piso en toda el área, pero pensando en el tamaño, los formatos, los chicos se verán peor que los grandes. El formato grande hace que el espacio se sienta más lujoso.

¿Cuáles son las tendencias que prevalecen?

— Lo que hoy se busca es la calidez y la facilidad de limpieza. A raíz de la pandemia mucha gente le metió mano a sus casas en mayor o menor proporción y así se dio cuenta lo que le servía o no para hacer los espacios multifuncionales. Con este tipo de espacios se dieron cuenta que a lo mejor una alfombra en un lugar donde se pudiera caer el café, no es la opción.

Las tendencias son espacios cálidos, de mantenimientos bajos y fáciles, formatos grandes, juntas más cerradas entre los pisos y, sobre todo, tratar de utilizar materiales reales como piedras, concreto o maderas. También favorecer productos de tecnología sustentable para que su uso sea por mucho tiempo.

Pisos Antes de elegir un piso, piensa en qué sensación quieres transmitir, si fría o cálida.

Si el presupuesto no es un impedimento ¿Qué pisos recomiendas?

— A mi me gusta más utilizar el diseño emocional, qué quiero lograr en los espacios y cómo quiero hacer sentir a la gente. Cada material tiene su propia identidad, su propio aroma, su propia sensación y sonido. Pondría el material que quisiera, pero que dé la sensación que yo quiero.

Hoy por hoy, materiales hay muchísimos, y por eso la selección debe ser basada en ¿qué quieren que pase en su espacio? Antes de irse a escoger el piso a una tienda es preguntarse ¿qué quiero sentir en mi espacio? al tener esta respuesta, ya se puede decidir cómo lograrlo y con esto ya viene el qué.

Con esto, si se buscan espacios cálidos pues se descartan los materiales fríos, entonces hay que pensar en tapetes o maderas y así es como se van seleccionando los acabados. En vez de ir a escoger porque se vean bonitos o no, mejor primero pensar en qué es lo que se quiere lograr.

¿Qué tan importante es la selección del color?

— Los pisos pueden ser del color que se quiera, siempre y cuando se tenga en mente el ambiente que se desea proyectar. Los pisos claros son buenos para encontrar bichos, suciedad y por eso se utilizan en los hospitales, en las clínicas, espacios de usos múltiples o en las playas, pero también se ensucian más y en los que son más oscuros se nota menos.

No tiene que ser siempre claro, puede ser un piso muy oscuro si con eso se consigue lograr el efecto deseado y por eso, no hay que tenerle miedo al color.

Lo único que aconsejaría es que hay que pensar en que los pisos permanecen mayor tiempo que la pintura de los muros y por esto, no poner un piso de un color muy brillante del que se puedan aburrir muy fácilmente, un rojo o amarillo; por esto es que casi no se ven esos colores. Lo mejor es utilizar colores y materiales atemporales que se puedan adaptar, por ejemplo, si se cambian los muebles, si se vende la casa y el que lo compra no tiene los mismos gustos por eso es aconsejable que sean lo más atemporal posible.

¿Algún consejo final?

— Primero piensen en qué quieren lograr y esto tiene un lenguaje de materialidad. Con esto, ya pueden ir a escoger el tipo de piso que quieren poner. Como características generales aconsejo que no pongan pisos laminados o de mala calidad, porque a lo mejor pagan poquito, pero es poco tiempo, si se les cayó la cubeta con agua, lo van a tener que cambiar.

Inviertan lo que puedan, pensando en que es a largo plazo, es una inversión. Prefieran los formatos grandes y no le tengan miedo al diseño. Por último, que se fijen mucho en la calidad, pensar bien en lo que se va a meter en la casa y cuánto se va a invertir y que no vaya a aburrir pronto.

RECUADRO

Arquitecta Jimena Fernández Navarra

• Licenciada en Arquitectura por la Universidad Anáhuac.

• Máster de la Universidad Politécnica de Madrid en Edificios de Tecnología Avanzada.

• Actualmente cursa una segunda maestría en Diseño de Interiores del Instituto Científico Técnico y Educativo.

• Directora de Innovación del despacho SpAce, durante 17 años, y socia del mismo durante 7 años.

• Ha diseñado más de 2 millones de metros cuadrados de proyectos y tiene una amplia experiencia en los sectores de oficinas, hostelería, retail y residencial.

• Fue nombrada entre los diez mejores arquitectos de México por la revista Expansión y El Heraldo de México en 2021.

Su pasión es siempre estar investigando para mejorar la vida de las personas por medio de la arquitectura.

Seguir leyendo en Publimetro

Una oficina con espacios flexibles para el trabajo

Colchones artesanales: creados a mano para mejorar tu descanso

Mobiliario y color: el match ideal para darle el ambiente que deseas