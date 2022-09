Pisos sustentables, un granito de arena al planeta

Ya no se trata solo de precio y calidad al construir o remodelar, sino de tomar en cuenta otras cualidades como su durabilidad, sus componentes, si puede ser reutilizado y hasta el compromiso del fabricante hacia con el entorno.

Los pisos son uno de estos productos. Cuando pensamos en ellos, nos vamos por temas de diseño, estilo, acabados, etc., pero no consideramos que éstos también pueden apoyar a que nuestras casas sean cada vez más sustentables.

Veamos algunos ejemplos, cualidades y tips para usar los más ecológicos, de acuerdo con la experiencia y conocimiento de Diego Espinosa, experto del área de pisos de The Home Depot.

La resistencia

Mientras más duren los pisos menos riesgo de reemplazarlos y generar residuos. Esta es una de las cualidades claves a la hora de elegir el que se colocará en casa, por lo que no debes perder de vista tanto el tipo de piso como el nivel de tráfico que tendrá para sacarle el mayor provecho.

¡Lo mejor es que hay una gran variedad de colores, dimensiones y texturas!

La dureza de los materiales deben de ser contemplados para saber el impacto ambiental que tiene cada pieza. (Tom Merton/Tom Merton)

Contra la isla de calor

Aunque parezca imposible, los pisos, combinados con otras acciones como los colores en techos y ventilación, pueden ayudar a regular el calor del hogar. Esto es muy simple de hacer con solo elegir pisos de colores claros, que absorben menos calor y reflejan más la luz natural, consiguiendo que el consumo de energía eléctrica con el encendido de aires acondicionados y ventiladores disminuya.

Reemplaza fácil

Otra opción sustentable es usar un piso vinílico, que no requiere quitar el anterior, lo que significa que no habrá desechos ni residuos.

Su instalación rápida y sencilla te permite cambiar de un momento a otro tu decoración; son durables, versátiles, limpios, resistentes a la humedad y cada vez más silenciosos al momento de pisarlos.

¿Quieres un acabado mármol o de tipo madera? Ésta es una excelente opción.

Esta opción es una de las más sustentables. (Cortesía)

Elige los certificados

No te vayas solo por lo que ves, checa siempre su origen. Certificaciones para la construcción como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) fueron creadas para reconocer a los edificios de cualquier tipo que son sustentables.

Esto ayuda a que cada vez más productores de pisos se suman a los criterios que han establecido para esta causa. Marcas como Lamosa, Interceramic y Daltile, por ejemplo, utilizan prácticas sustentables como uso de materiales reciclados para fabricar sus pisos o los producen cerca de sus clientes, para acortar su traslado y contaminar menos.

De muchas maneras, la industria de los pisos está haciendo grandes esfuerzos por ser cada vez más amigable con el ambiente, facilitándonos que nos sumemos a cuidar el entorno con productos “eco friendly”.

Si a esto le agregamos que los limpiadores y otros accesorios para su cuidado también van por este camino, nuestra casa avanzará hacia la sustentabilidad.

